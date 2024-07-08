加拿大賽》林芝昀／許尹鏸拿亞軍創500賽最佳 參賽前還碰到狀況劇

林芝昀／許尹鏸拿加拿大賽女雙亞軍。（林芝昀提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣組合林芝昀／許尹鏸在超級500系列加拿大羽球公開賽女雙決賽，以2個13：21敗給日本頭號種子岩永鈴／中西貴映，無緣冠軍，但亞軍仍創下兩人在超級500賽的最佳成績。

世界排名45的林芝昀／許尹鏸在去年合拍，該年在超級100高雄大師賽、超級300南韓大師賽皆闖進4強，今年波蘭國際挑戰賽打下首冠，這次在超級500賽一路過關斬將，打進最終決賽，完成2人的重大突破。

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林芝昀表示，「其實每次比賽我們都是把每場比賽當最後一場去打，真的不敢相信能打到決賽，多贏就是很大鼓勵，這次對我們也是小小的突破。」雖第2次對上岩永鈴／中西貴映還是沒能贏球，但她表示，與高手過招是難得經驗，也會向2人好好學習。

兩人在前往加拿大比賽碰到航班狀況，險些來不及參賽，林芝昀透露，由於當地國慶日罷工，原本航班取消，只能苦等新航班，且因過境旅館客滿，得待在機場過夜等待，好在最後有趕上班機，在比賽前一天抵達。

林芝昀說：「坐飛機的時候有一些問題，還差點來不了，想說把這次比賽打好就好，畢竟之前都還沒調整一下才正式比賽，這次是隔天直接比，所以能打到決賽真的很不可思議。」

林芝昀／許尹鏸接下來將返國，參加第二次全國排名賽，8月要挑戰超級750系列的日本公開賽以及超級500系列南韓公開賽，希望能更逼近今年設下的世界排名30的目標。

林芝昀／許尹鏸拿加拿大賽女雙亞軍。（林芝昀提供）

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