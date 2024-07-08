晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

加拿大賽》林芝昀／許尹鏸拿亞軍創500賽最佳 參賽前還碰到狀況劇

2024/07/08 09:52

林芝昀／許尹鏸拿加拿大賽女雙亞軍。（林芝昀提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣組合林芝昀／許尹鏸在超級500系列加拿大羽球公開賽女雙決賽，以2個13：21敗給日本頭號種子岩永鈴／中西貴映，無緣冠軍，但亞軍仍創下兩人在超級500賽的最佳成績。

世界排名45的林芝昀／許尹鏸在去年合拍，該年在超級100高雄大師賽、超級300南韓大師賽皆闖進4強，今年波蘭國際挑戰賽打下首冠，這次在超級500賽一路過關斬將，打進最終決賽，完成2人的重大突破。

林芝昀表示，「其實每次比賽我們都是把每場比賽當最後一場去打，真的不敢相信能打到決賽，多贏就是很大鼓勵，這次對我們也是小小的突破。」雖第2次對上岩永鈴／中西貴映還是沒能贏球，但她表示，與高手過招是難得經驗，也會向2人好好學習。

兩人在前往加拿大比賽碰到航班狀況，險些來不及參賽，林芝昀透露，由於當地國慶日罷工，原本航班取消，只能苦等新航班，且因過境旅館客滿，得待在機場過夜等待，好在最後有趕上班機，在比賽前一天抵達。

林芝昀說：「坐飛機的時候有一些問題，還差點來不了，想說把這次比賽打好就好，畢竟之前都還沒調整一下才正式比賽，這次是隔天直接比，所以能打到決賽真的很不可思議。」

林芝昀／許尹鏸接下來將返國，參加第二次全國排名賽，8月要挑戰超級750系列的日本公開賽以及超級500系列南韓公開賽，希望能更逼近今年設下的世界排名30的目標。

林芝昀／許尹鏸拿加拿大賽女雙亞軍。（林芝昀提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。