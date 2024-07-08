MLB》2024明星賽完整名單出爐 海盜火球狀元創史上首見紀錄

海盜22歲火球狀元史基斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布本屆明星賽完整名單，有19名選手年紀在27歲以下，其中海盜22歲火球狀元史基斯（Paul Skenes）成為史上第一位參加選秀後未滿一年，就進入明星賽的選手。

今年大聯盟明星賽將在台灣時間17日開打，將於遊騎兵主場全球人壽球場（Globe Life Field）舉行，首次入選明星賽的選手包含皇家強打小惠特（Bobby Witt Jr.）、紅人游擊大物克魯茲（Elly De La Cruz）、教士新人外野手梅里爾（Jackson Merrill）、運動家終結者米勒（Mason Miller）、以及海盜狀元郎史基斯、小熊日籍左投今永昇太等人。

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道奇共有6人入選明星賽。（圖片取自道奇官方社群媒體X）

史基斯去年以選秀狀元身分加入海盜，本季先發10場拿到5勝0敗、防禦率僅2.12，共投59.1局賞78次三振，被打擊率為2成21，每局被上壘率（WHIP）為1.01。史基斯有望成為國聯明星隊先發投手。史基斯表示，「這太酷了，很感謝你們所有人，從我到這裡的第一天起，我就成為球員的一份子，沒有你們我無法做到。」

而21歲的梅里爾是本屆明星賽最年輕的選手，金鶯22歲游擊手韓德森則是美聯明星隊最年輕的球員。

費城人共有7人入選明星賽是全大聯盟最多，道奇有6人入選明星賽排第二多，教士、守護者各有5人入選並列第三多。

國聯明星隊

國聯先發野手名單：

指定打擊：大谷翔平（道奇）

捕手：康崔拉斯（William Contreras，釀酒人）

一壘手：哈波（Bryce Harper，費城人）

二壘手：馬提（Ketel Marte，響尾蛇）

三壘手：波姆（Alec Bohm，費城人）

游擊手：透納（Trea Turner，費城人）

外野手：普洛法（Jurickson Profar，教士）、耶利奇（Christian Yelich，釀酒人）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，教士）

國聯替補野手名單：

捕手：史密斯（Will Smith，道奇）

內野手：阿布拉姆斯（CJ Abrams，國民）、阿隆索（Pete Alonso，大都會）、阿拉耶茲（Luis Arraez，教士）、貝茲（Mookie Betts，道奇）、克魯茲（Elly De La Cruz，紅人）、佛里曼（Freddie Freeman，道奇）、麥克翰（Ryan McMahon，洛磯）

外野手：T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、梅里爾（Jackson Merrill ，教士）、拉莫斯（Heliot Ramos，巨人）、雷諾斯（Bryan Reynolds，海盜）

指定打擊：歐蘇納（Marcell Ozuna，勇士）

國聯明星隊投手名單：

葛拉斯諾（Tyler Glasnow，道奇）

海爾斯利（Ryan Helsley，紅雀）

霍夫曼（Jeff Hoffman，費城人）

今永昇太（小熊）

羅培茲（Reynaldo López，勇士）

塞爾（Chris Sale，勇士）

史卡特（Tanner Scott，馬林魚）

史基斯（Paul Skenes，海盜）

史壯姆（Matt Strahm，費城人）

R.蘇亞雷斯（Ranger Suárez，費城人）

蘇亞雷斯（Robert Suarez，教士）

韋伯（Logan Webb，巨人）

惠勒（Zack Wheeler，費城人）

美聯明星隊

美聯先發野手名單：

指定打擊：阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez，太空人）

捕手：拉契曼（Adley Rutschman，金鶯）

一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥）

二壘手：艾圖維（Jose Altuve，太空人）

三壘手：拉米瑞茲（Jose Ramirez，守護者）

游擊手：韓德森（Gunnar Henderson）

外野手：賈吉（Aaron Judge，洋基）、索托（Juan Soto，洋基）、關（Steven Kwan，守護者）

美聯明星隊投手名單：

安德森（Tyler Anderson，天使）

柏尼斯（Corbin Burnes，金鶯）

克拉賽（Emmanuel Clase，守護者）

克羅切（Garrett Crochet，白襪）

吉爾伯特（Logan Gilbert，水手）

霍姆斯（Clay Holmes，洋基）

霍克（Tanner Houck，紅襪）

魯戈（Seth Lugo，皇家）

米勒（Mason Miller，運動家）

拉根斯（Cole Ragans，皇家）

史庫柏爾（Tarik Skubal，老虎）

葉茲（Kirby Yates，遊騎兵）

美聯替補野手名單：

捕手：培瑞茲（Salvador Perez，皇家）

內野手：柯瑞亞（Carlos Correa，雙城）、德弗斯（Rafael Devers，紅襪）、J.奈勒（Josh Naylor，守護者）、佩瑞德茲（Isaac Paredes，光芒）、希米恩（Marcus Semien）、小惠特（Bobby Witt Jr.）

外野手：杜蘭（Jarren Duran，紅襪）、格林（Riley Greene，老虎）、塔克（Kyle Tucker，太空人）

指定打擊：弗萊（David Fry，守護者）

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