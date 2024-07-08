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F1》超越車神舒馬赫！漢米爾頓終結945天冠軍荒 英國站封王喜極而泣

2024/07/08 10:10

英國傳奇車手漢米爾頓睽違945天再度拿下冠軍。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕英國傳奇車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）在F1英國大獎賽封王，睽違945天再度拿下冠軍，也超越德國「車神」舒馬赫（Michael Schumacher），成為史上第一位在單站9度登頂的車手。

39歲的漢米爾頓上次奪冠已經是2021年12月的沙烏地阿拉伯大獎賽，由於明年即將轉戰法拉利車隊，這也是他最後一次以賓士車手身份在家鄉出賽，最後克服不穩定的天氣順利以首位衝線，紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）排在第2，麥拉倫車手諾里斯（Lando Norris）位居第3。

這是漢米爾頓生涯第9度在鑽石賽道封王，也是個人第104座分站冠軍，續寫歷史紀錄。他奪冠後有感而發表示，「我的眼淚停不下來，從2021年開始，我每天都努力訓練、戰鬥，專注於眼前的任務，這是我最後一次與車隊在這裡比賽，所以真的很想贏。我很愛我的團隊，會永遠感激賓士車隊每個人多年來的付出，沒有什麼比在這裡奪冠更美好了。」

英國傳奇車手漢米爾頓睽違945天再度拿下冠軍。（美聯社）

英國傳奇車手漢米爾頓睽違945天再度拿下冠軍。（法新社）

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