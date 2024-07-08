命人跟蹤女記者砸車 鋼鐵人前領隊陳冠豪判刑6月

鋼鐵人前領隊陳冠豪。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕2022年底，擔任P. LEAGUE+「17直播高雄鋼鐵人隊」領隊的陳冠豪，因不滿一名女記者報導鋼鐵人幕後資金問題，竟找人跟蹤女記者並砸車，他犯後潛逃出境，今年2月9日農曆除夕從中國深圳回國，在機場被逮，他在偵查時坦承命人跟蹤並砸車，新北地院審理後依「無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動」罪，判處陳冠豪6個月徒刑，得易科罰金。

據了解，陳冠豪當時具體下達兩條指令：「第一是剪頭髮、兩條、從中間；第二是敲主駕玻璃、開引擎蓋、有洞的地方全部塞鋼釘（引擎機油孔為主要）」因共犯於心不忍，而未執行剃頭髮命令。

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至於同案7名被告去年已被判處拘役及徒刑；其中，陳冠豪的員工楊豐維判刑6月、鄭宇傑及其女友劉子毓均各4月徒刑，鄭、劉2人因與被害者和解，獲緩刑2年；執行毀損計畫的男子陳韋光判拘40日、林奇峰及趙彥豪均各處拘役59日，林楠庭亦因和解判拘40日，緩刑2年。

檢警調查，一家網路報前年10月5日刊出「高雄鋼鐵人金主錢濤自爆注資五千萬送審遭國安單位打叉」報導，引起陳冠豪不滿，隨即召集助理找人報復；眾人分工方式為：陳冠豪提供資金、策劃犯罪，其他人負責掌控被害者行蹤及執行毀損報復計畫。

檢警發現，前年11月，眾人先購買GPS追蹤器、黑莓卡，再推派一名共犯喬裝成爆料者，打電話聯繫女記者相約採訪。

隔月12日晚間8時許，陳冠豪助理指揮徵信社人員等人，在與女記者相約見面的台北市忠孝東路一段一家咖啡店埋伏，等約定時間到後故意「放鳥」沒現身受訪，再以步行、開車方式，跟蹤被害者回到新北市住處，之後更闖入她社區地下停車場，在汽車保險桿下安裝GPS監控停車地點、停留時間及路線軌跡。

檢警調查，執行組成員在同年12月31日下午4時許，開車進入地下室，持鐵鎚打破被害人車窗，並在變速箱內倒入一袋鐵釘，致車輛毀損；陳冠豪犯後潛逃出境，檢方對他發佈通緝，今年農曆年期間他返回被捕、起訴。

法官審理認為，陳冠豪對女記者的報導有所不服，不另尋正當方法澄清誤會，反而教唆他人暗中對被害者等施以暴力，法治觀念薄弱，行事作風不能說是光明磊落，惟念及他尚未對被害者等造成人身傷害，且其已認罪，又已賠償12萬餘元，因此判刑6月。

另陳冠豪請求緩刑部分，法官認為，陳冠豪2017年曾因詐欺被判刑2月，2019年執行完畢後，未滿5年，便在2022年11月底，又犯本案，無從給予緩刑。

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