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溫網》美國新星高芙止步16強  女單前10種子剩2人

2024/07/08 11:27

高芙。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕繼波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek）落馬後，美國第2種子高芙（Coco Gauff）也在溫布頓網球錦標賽女單16強以4：6、3：6不敵同胞納瓦蘿（Emma Navarro），四大滿貫只剩溫網沒能闖進過8強。

年僅20歲的高芙去年在美網首捧大滿貫冠軍，今年在澳網、法網也都相繼闖進4強，不過來到全英俱樂部還是沒能突破生涯最佳的第4輪，對於在比賽過程中與教練吉爾伯特（Brad Gilbert）進行不少言語交換，她賽後解釋，賽前團隊雖準備了策略，但開打後發現有些不是那麼管用，「我並不常向包廂尋求建議，但今天就是找不到太多方法，我不會說一點辦法都沒有，但今天想法比較亂，所以需要一點方向。」

高芙出局後，前10種子只剩下2人，包括義大利第7種子保莉妮（Jasmine Paolini）以及2022年冠軍、哈薩克第4種子蕾巴金娜（Elena Rybakina），後者今將與俄羅斯第17種子卡林絲卡亞（Anna Kalinskaya）爭奪8強門票。

23歲的納瓦蘿在次輪擊敗四屆大滿貫冠軍大坂直美，現在又爆冷力退高芙，生涯首度闖進大滿貫8強，她坦言高芙此役與教練團的互動，無意間為自己提升信心，「我其實不太常觀察對手的舉動，會專注在自己身上，但我今天看到她面對包廂時面露沮喪、雙手一攤無奈的樣子，確實增加了自信與動力。」

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