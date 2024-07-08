溫網》突退賽讓穆雷混雙最後一舞泡湯引爭議 拉杜卡努：困難但正確的決定

英國女將拉杜卡努。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕英國女將拉杜卡努（Emma Raducanu）因手腕不適為由，突然退出和穆雷（Andy Murray）的混雙，也讓穆雷錯失最後一次再打一次溫布頓網球錦標賽的機會，此舉引起爭議，而她在女單16強落敗後也為此解釋原因。

對於當初接受穆雷邀約是否是錯誤的決定，拉杜卡努認為不是，「因為我之前感覺很好，直到昨天起床覺得手腕僵硬，而我還是得以自己、單打和身體狀況為重，我認為這是正確決定，我仍然抱持這想法，當然這是很困難的決定，因為和他打球一直是我想做的事。」

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拉杜卡努透露，穆雷知道消息也感到失望，畢竟這是他最後一場比賽，「這對我來說真的是很困難的決定，因為我不想奪去他最後一次參賽機會，而我也相信很多球員，在這樣的情況會做一樣的決定，就是以自己身體狀況為優先。」

對於網路上的討論，拉杜卡努也尊重每個人的看法，她認為網球是個人運動，因此做決定得把自己放在第一優先，而她考慮到自己的傷病史，因此優先考慮到自己。

對於穆雷母親茱蒂（Judy Murray）在網路上留言寫下對她退賽決定感到「非常震驚」的嘲諷言論，拉杜卡努僅表示，「我相信她不是故意。」

拉杜卡努在女單16強以2：6、7：5、2：6敗給紐西蘭好手孫璐璐，本屆溫網賽程也告一段落。

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