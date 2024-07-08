中職》大巨蛋座椅「吃球」 蔣萬安：柯文哲任內安裝的

大巨蛋的座椅採白色、灰色相間，開幕前就被質疑可能影響球員視線，昨天職棒比賽果真引發「吃掉」白色棒球的爭議；圖為2023年10月台北市長蔣萬安（前排左三）率市府團隊在大巨蛋試營運前開箱體驗。（資料照，記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北大巨蛋7日舉辦中華職棒統一獅隊與中信兄弟隊賽事，中信兄弟岳政華擊出右外野深遠飛球，小白球被大巨蛋白色系座椅「吃掉」，引起判決爭議，台北市長蔣萬安今（8）天表示，他上任後，要求遠雄加裝椅套來改善白色座椅吃球的疑慮；對於昨天賽事中因座椅「吃球」發生的判決爭議，已經請體育局再一次要求遠雄即刻地進行改善、解決問題。

蔣萬安今天早上參訪廣慈南區輔具中心及視障者生活重建中心，被問到大巨蛋白色座椅吃球，引起判決爭議的問題時表示，大巨蛋的白色座椅在2022年7月柯市府的時候就已經安裝完成。

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蔣萬安說，他上任後第一次去大巨蛋視察，現場有很多媒體朋友當面向遠雄提出白色座椅會有吃球的疑慮，後來請了美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen實際到大巨蛋場勘，提供專業的意見。市府團隊後來也再次具體地向遠雄提出，透過加裝椅套來改善白色座椅可能吃球的問題。

針對昨天賽事中發生判決爭議，蔣萬安表示，已經請體育局再一次要求遠雄針對可能吃球的疑慮，即刻地進行改善、解決問題；被問到「會不會直接要求調整顏色」？他說「會」，加裝椅套是比較快速，可以即刻來做的，還有其他各種方式，相信遠雄應該都有做過評估，無論哪一種方式，解決吃球問題最重要。

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