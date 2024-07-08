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U23培訓交流賽單日雙重賽 擊敗捷克不敵日本

2024/07/08 13:09

U23培訓隊。（圖片取自中華民國棒球協會粉絲團臉書）

〔中央社〕U23世界盃棒球賽培訓隊赴「捷克棒球週」比賽，昨天雙重賽首戰靠著曾昱磬3分砲以3比1勝捷克，與日本交手一度2比2僵持不下，7局下因投手再見失誤以2比3吞敗，今天將與德國交手。

U23世界盃棒球賽代表隊由總教練郭李建夫領軍，培訓隊先赴美國與NCAA明星隊打交流賽，接著飛往捷克參加「捷克棒球週」賽事，原訂6日首場比賽與捷克交手因雨延賽，昨天打雙重賽。

培訓隊與捷克隊比賽3局上就有攻勢，靠著保送、邱郡安打、犧牲觸擊推進，曾昱磬開轟，一棒3分幫助球隊取得領先。

培訓隊先發投手黃玠瀚投1局，伍立辰中繼登板，投到5局下有狀況，投出保送、被敲出2支安打失分，2人出局後退場，王宇傑後援登板化解失分危機；伍立辰中繼3.2局失1分，拿下勝投，王宇傑後援2.1局無失分，有救援成功。

培訓隊接著與日本隊比賽，培訓隊由黃仲翔先發，開賽1局下先被敲出安打，跑者靠著盜壘、暴投上到三壘，1人出局後再被敲出安打失分。培訓隊3局下換上呂昱廷後援登板，2人出局後被敲出二壘打、再因為隊友守備失誤掉分。

培訓隊前3局沒有拿下分數，4局上靠著保送、失誤、范育銓安打追回1分，再靠著陳致語高飛犧牲打送回追平分。

兩隊6局打完2比2僵持不下，7局下日本隊靠著保送，接連滾地球推進，培訓隊投手發生再見傳球失誤，讓日本隊跑回致勝分。

日本隊投手球速越換越快，中繼投手篠木健太郎最快球速約可達157公里，後援投手中村優斗最快球速可達159公里，中村優斗後援2局無失分、奪下勝投。

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