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NBA》K湯離隊讓柯瑞深有感觸 認為「勇士王朝」難以複製

2024/07/08 14:27

勇士一哥柯瑞（右）。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著K.湯普森（Klay Thompson）在今年夏天轉戰獨行俠，勇士「浪花兄弟」確定解體。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）認為，NBA不會再有另一支像金州勇士那樣的王朝。

包含柯瑞、K.湯普森、D.格林（Draymond Green）的勇士核心組合，曾在8年內豪取4座NBA總冠軍。但K.湯普森在今年夏天以先簽後換的方式離開勇士，讓勇士新賽季少了這位昔日奪冠功臣。

「我的意思是顯然一個王朝會有很多不同的定義。」柯瑞接受《ESPN》訪問時說，「人們認為這個王朝在2019年結束了...但2022年是一座令人讚嘆的總冠軍，因為我們克服困難。」

柯瑞認為勇士王朝不會被複製，「因為在這個聯盟很難保持一切不變，有更多的球員流動，我、Klay、Draymond，我們相互配合得很好，有很長一段時間，我們每個人都為球隊帶來不同的東西。」柯瑞指出，「王朝在我們心中以不同的形式出現。」

K.湯普森。（資料照，美聯社）

柯瑞也坦言，當K.湯普森不再是隊友時，他感覺很糟糕，強烈希望下個賽季K湯能回到勇士，但柯瑞也尊重和理解K.湯普森需要一個新的開始。

柯瑞說，他最大的願望是K湯能重新找回在他職業生涯多次展現的快樂，「這是一件我從未想像過會成為現實的事情，但我們希望他開心。」

對於K.湯普森離開灣區，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）用「怪異」形容球隊新賽季沒有K湯的感覺，「這些年來，我們已經變成一個大家庭，人們看著我們成長，看著我們成功與失敗，所以Klay離開了，這對我們、對每個人來說都很怪異，但這裡每個人都有很大的自由，他們必須做自己想做的事情，對Klay來說最好的事情是，他需要一個改變。」

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