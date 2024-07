MLB》不想敬遠「洋基剋星」德弗斯？ 教頭布恩談考量點

紅襪27歲強打德弗斯。(今日美國)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕「基襪大戰」3連戰最後一場,紅襪27歲強打德弗斯(Rafael Devers)單場雙響砲,幫助紅襪以3比0完封洋基。德弗斯生涯面對條紋軍共敲出28支全壘打,儼然是「洋基殺手」。但洋基總教練布恩(Aaron Boone)卻不考慮要敬遠德弗斯。

德弗斯此戰在第7局逮中洋基火球新星希爾(Luis Gil )一顆98.8英里的火球,轟出左外野陽春砲,打破0比0的平手僵局。第9局德弗斯面對洋基後援投手湯肯(Michael Tonkin),他把一顆外角大壞球,轟出中外野陽春彈,德弗斯本季第21出爐。

德弗斯生涯面對洋基隊合計敲28轟是現役最多,他在在洋基球場合計敲出16發全壘打,追平紅襪名將「老爹」歐提茲(David Ortiz),並列紅襪隊史最多。

紅襪27歲強打德弗斯。(今日美國)

在洋基球場敲出最多轟的「客隊」球員,是前藍鳥強打包提斯塔(Jose Bautista)的19轟,接著是「英砲」英卡納西恩(Edwin Encarnacion)的18轟,朗格利亞(Evan Longoria)的16轟與歐提茲、德弗斯並列第三多。

布恩受訪表示,沒有考慮要故意保送德弗斯,「我不會在0比0、無人上壘的的狀況下敬遠他。我們知道他是誰。很明顯,我們需要很小心,避免被他敲長打。這些事情都很重要,但對我來說,在0比0的比賽中讓他上壘,根本不是考慮因素。」

布恩指出,德弗斯絕對是一名表現非常好的傢伙,「很明顯是一名很棒的球員,我們必須要做更好的工作來對抗他。」

