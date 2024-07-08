MLB》不想敬遠「洋基剋星」德弗斯？ 教頭布恩談考量點

紅襪27歲強打德弗斯。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」3連戰最後一場，紅襪27歲強打德弗斯（Rafael Devers）單場雙響砲，幫助紅襪以3比0完封洋基。德弗斯生涯面對條紋軍共敲出28支全壘打，儼然是「洋基殺手」。但洋基總教練布恩（Aaron Boone）卻不考慮要敬遠德弗斯。

德弗斯此戰在第7局逮中洋基火球新星希爾（Luis Gil ）一顆98.8英里的火球，轟出左外野陽春砲，打破0比0的平手僵局。第9局德弗斯面對洋基後援投手湯肯（Michael Tonkin），他把一顆外角大壞球，轟出中外野陽春彈，德弗斯本季第21出爐。

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德弗斯生涯面對洋基隊合計敲28轟是現役最多，他在在洋基球場合計敲出16發全壘打，追平紅襪名將「老爹」歐提茲（David Ortiz），並列紅襪隊史最多。

紅襪27歲強打德弗斯。（今日美國）

在洋基球場敲出最多轟的「客隊」球員，是前藍鳥強打包提斯塔（Jose Bautista）的19轟，接著是「英砲」英卡納西恩（Edwin Encarnacion）的18轟，朗格利亞（Evan Longoria）的16轟與歐提茲、德弗斯並列第三多。

布恩受訪表示，沒有考慮要故意保送德弗斯，「我不會在0比0、無人上壘的的狀況下敬遠他。我們知道他是誰。很明顯，我們需要很小心，避免被他敲長打。這些事情都很重要，但對我來說，在0比0的比賽中讓他上壘，根本不是考慮因素。」

布恩指出，德弗斯絕對是一名表現非常好的傢伙，「很明顯是一名很棒的球員，我們必須要做更好的工作來對抗他。」

Rafael Devers has done it again!



He wants the ketchup pic.twitter.com/jG34Ty9hu7 — MLB （@MLB） July 8, 2024

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