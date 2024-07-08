中職》大巨蛋座椅惹議 許淑華籲立即公布改善時程：要叫醒還在睡的市長

民進黨台北市議員許淑華表示，大阪巨蛋的座椅皆為深色系，呼籲市府應立刻公布台北大巨蛋缺失改善時程。（圖及擷自許淑華臉書）

〔記者詹湘淇／台北報導〕職棒統一獅隊與中信兄弟隊昨天在台北大巨蛋對戰，但白色系座椅造成視覺干擾，引發判決爭議。民進黨台北市議員許淑華表示，蔣萬安市長只會跳針「請遠雄改善」，應立刻公布改善時程與營運評分時間，「我要叫醒這位還在睡的市長。」

「請問遠雄是大到連市長的要求都不用理會嗎？」許淑華表示，蔣萬安去年一月首次視察大巨蛋要求遠雄改善的項目，到現在都沒有結果，她在市議會多次針對大巨蛋質詢，包括硬體設備漏水、動線規劃、本次吃球事件，還有最重要的疏散規劃。許淑華說，台北市政府有監督權，可以依照合約監督遠雄的經營狀況，其中就包括硬體設備，但蔣萬安還似乎沒搞清楚自己的立場。

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許淑華直言，每當大巨蛋發生重大缺失，蔣萬安都只會說「請遠雄改善」，「我要叫醒這位還在睡的市長。」她強調，市府是主管機關，對大巨蛋的營運有關鍵決策權，必須用更強硬的態度監督管理，吃球和漏水問題一拖再拖，還要破壞選手與球迷的權益多久？

許淑華批評，蔣萬安沒有要求遠雄任何改善時間表，相較積極爭取舉辦演唱會的態度差異之巨大，是因為球迷沒有歌迷多嗎？大巨蛋未來可能會舉辦更多國際賽事、演唱會，是台北市的重要門面，這種硬體品質只會讓國際看笑話。

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