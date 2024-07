奧運田徑》文武雙全！哈佛經濟哲學雙主修學霸 遞補獲得5千公尺資格

布蘭克斯(中)。(資料照,法新社)

〔記者盧養宣/綜合報導〕巴黎奧運倒數計時,各國陸續底定參賽名單,來自哈佛大學的長跑好手布蘭克斯(Graham Blanks)遞補獲得資格,將代表美國參加男子5000公尺項目,即將升上大四的他,在哈佛雙主修經濟與哲學。

布蘭克斯在美國奧運田徑選拔賽5000公尺項目拿下第4名,不過根據田徑媒體《Citius Mag》報導,拿下第3名的沃爾夫(Parker Wolfe)因世界排名的積分不足無法參賽,將由布蘭克斯遞補,他去年12月曾以13分03秒78達標奧運。

22歲的布蘭克斯去年11月拿下NCAA一級越野錦標賽冠軍,成為常春藤聯盟有史以來首位封王的好手,接著又在波士頓室內5000公尺項目以13分03秒78奪冠,刷新美國大學紀錄。

布蘭克斯在拿下越野錦標賽冠軍時曾說過,希望能踏進奧運殿堂,如今也終於圓夢,「我希望在哈佛剩餘的時間能夠奪下更多NCAA冠軍,也會盡我所能進入美國隊。」

在哈佛主修經濟與哲學的布蘭克斯也將所學融入長跑,他當時受訪指出,團隊的運動按摩師與他分享過作家卡夫卡著作《審判》裡的一段話,自己認為是長跑運動的精髓,「從某個時刻開始,便再也沒有回頭路,那是必須到達之處。(From a certain point onward there is no longer any turning back. That is the point that must be reached.)」

