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奧運田徑》文武雙全！哈佛經濟哲學雙主修學霸 遞補獲得5千公尺資格

2024/07/08 14:57

布蘭克斯（中）。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運倒數計時，各國陸續底定參賽名單，來自哈佛大學的長跑好手布蘭克斯（Graham Blanks）遞補獲得資格，將代表美國參加男子5000公尺項目，即將升上大四的他，在哈佛雙主修經濟與哲學。

布蘭克斯在美國奧運田徑選拔賽5000公尺項目拿下第4名，不過根據田徑媒體《Citius Mag》報導，拿下第3名的沃爾夫（Parker Wolfe）因世界排名的積分不足無法參賽，將由布蘭克斯遞補，他去年12月曾以13分03秒78達標奧運。

22歲的布蘭克斯去年11月拿下NCAA一級越野錦標賽冠軍，成為常春藤聯盟有史以來首位封王的好手，接著又在波士頓室內5000公尺項目以13分03秒78奪冠，刷新美國大學紀錄。 

布蘭克斯在拿下越野錦標賽冠軍時曾說過，希望能踏進奧運殿堂，如今也終於圓夢，「我希望在哈佛剩餘的時間能夠奪下更多NCAA冠軍，也會盡我所能進入美國隊。」

在哈佛主修經濟與哲學的布蘭克斯也將所學融入長跑，他當時受訪指出，團隊的運動按摩師與他分享過作家卡夫卡著作《審判》裡的一段話，自己認為是長跑運動的精髓，「從某個時刻開始，便再也沒有回頭路，那是必須到達之處。（From a certain point onward there is no longer any turning back. That is the point that must be reached.）」

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