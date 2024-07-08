大巨蛋吃球爭議延燒 陳宥丞批蔣甩鍋前朝：願發動募款改座椅

台北大巨蛋昨天職棒賽事因白色座椅「吃球」，引發爭議。圖為去年十月市長蔣萬安開箱大巨蛋。（資料照）

〔記者詹湘淇／台北報導〕職棒統一獅隊與中信兄弟隊昨天在台北大巨蛋對戰，但白色系座椅造成視覺干擾，引發判決爭議。台北市長蔣萬安受訪表示，大巨蛋的白色座椅是在2022年7月柯市府任內安裝完成。民眾黨台北市議員陳宥丞批評，蔣市府不要再將問題甩鍋給前朝，既然市府管不動遠雄，遠雄也不想回應球迷，他願意發動募款幫遠雄改座椅，「白色幽默一點都不好笑。」

陳宥丞表示，遠雄採用全球獨步的白色系座椅設計，先前就遭質疑會影響球員安全、造成判決爭議，果然昨天中職球賽爆發爭議，蔣萬安承諾要一肩扛起，卻又甩鍋前朝，間接暗示要讓柯文哲負責。

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陳宥丞強調，大巨蛋不是政治問題，日籍教練、中職秘書長與球團都發布聲明，廣大球迷在網路上哀鴻遍野，大家所擔心的是未來球員安全，以及能否符合國際賽事申請標準，這才是真正要解決的問題，不該再把問題甩鍋給柯市府。陳宥丞說，既然市府管不動遠雄，遠雄也不想回應球迷，他願意發動募款幫遠雄改座椅，並開放民間上網評選座椅顏色。

陳宥丞指出，大聯盟、世界棒球經典賽（WBC）等國際賽事單位觀察場館時，連球員休息室、更衣室、止滑細節都會列入考量，而非像遠雄這樣肆無忌憚，每年僅需考量70%的北市府評分項目，兩者之間落差極大。

陳宥丞說，目前遠雄似乎有恃無恐，未來若真影響國際賽事申請資格，讓大谷翔平、達比修有等一流球員在台灣受傷，遠雄賠得起嗎？若知名球員因大巨蛋吃球導致一輩子的運動傷害，遠雄、市府負擔得起嗎？

陳宥丞說，大巨蛋已不是灰犀牛，請蔣市府不要再將大巨蛋當成藍綠白的政治操作遊戲，也請遠雄不要躲在市府後面，勇敢承擔起應負的責任，「這樣的白色幽默一點都不好笑。」

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