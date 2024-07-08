溫網》最新慶祝手勢是「拉小提琴」 喬科維奇解釋原因

塞爾維亞前球王喬科維奇。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕每個球員都有專屬慶祝勝利的方式，塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）有一段時間習慣向全場球迷「送愛心」，在溫網男單32強則「改拉小提琴」，他也解釋原因。

喬科維奇日前在中央球場4盤逆轉澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin）後，做出拉小提琴的手勢，最後還搭配一個飛吻，賽後他向塞國媒體表示，這是與女兒塔拉（Tara）的約定，「她學小提琴大概6個月了，我們說好如果贏球就做這個動作。」不過塔拉對父親的勝負可能並不是太關心，比賽過程中還被拍到在觀眾席看書，也熱愛網球的兒子斯特凡（Stefan）則相當專注、緊盯老爸賽況。

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喬科維奇隨後也分享，有很多運動員的慶祝方式自己都非常喜歡，包括牙買加天王博爾特（Usain Bolt）的拉弓、葡萄牙足球巨星羅納度（Cristiano Ronaldo）招牌的「Sui」，美國前球王阿格西（Andre Agassi）會在鞠躬後送飛吻，前巴西網球名將庫爾坦（Gustavo Kuerten）會在法網紅土上以球拍畫出一個大大的愛心等等。

「我們可以結合不同運動，這些慶祝方式真的很有趣，」喬科維奇指出，「每個人都有自己的方式，我換過幾種，一切都取決於當下的感受，現在我用小提琴來慶祝。」

膝蓋手術一個月後就復出的喬科維奇將在男單16強對決丹麥15種子魯內（Holger Rune）兩人生涯對決5次，喬帥拿下3勝。

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