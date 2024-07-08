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美洲盃》兵敗PK大戰 巴西何去何從

2024/07/08 16:06

維尼修斯。（資料照）

2024美洲盃八強賽，位居D組第二的巴西碰上C組排名首位的烏拉圭，在90分鐘激戰下兩隊戰成平手，最終巴西在PK大賽飲恨出局。

本屆美洲盃巴西因傷兵及球員狀態問題，多以年輕球員為主軸，本屆小組賽中，巴西與哥倫比亞、哥斯大黎加、巴拉圭同組，首戰面對哥斯大黎加，巴西意外0：0踢和，第二場面對實力有差距的巴拉圭以4：1大勝，小組賽最後一場面對強敵哥倫比亞，兩隊踢的精彩最後1：1和局收場，也因為如此，巴西一勝兩和的戰績以小組第二晉級八強，需要面對強敵烏拉圭。

烏拉圭是本屆美洲盃小組賽中進球最多的隊伍，小組賽三場總共踢進九球僅失一球，被視為奪冠熱門。巴西這場比賽踢的辛苦，雖然靠著烏拉圭紅牌佔有人數優勢，但最終未能在正規賽中取勝，只好在PK大賽分勝負。

連同2022卡達世界盃，巴西已經連續兩次在PK賽中被淘汰，2022世界盃巴西面對強敵克羅埃西亞血戰到PK大賽，主罰首位的戈斯（Rodrygo）被門將撲出；關鍵第四位哥利亞（Marquinhos）瞄準球門左下極端角度，可惜皮球中柱，巴西慘遭淘汰。

這場與烏拉圭的PK大賽，巴西首位由皇馬後衛米利唐（Éder Militão）主罰，無奈被守門員猜中撲出，前三位都順利拿下的烏拉圭形勢大好，巴西第三位路易斯（Douglas Luiz）再度中柱巴西陷入巨大落後，雖然巴西門將貝克爾（Alisson Becker）也撲出烏拉圭的十二碼，不過最終還是2：4於八強賽出局。

在巴西近年缺乏正九號位之下，多以邊鋒為球隊進攻核心，少了正統九號似乎也讓巴西少了一位可承擔大任的球員，在內馬爾（Neymar）因傷勢加上轉會沙國聯賽狀態下滑，早已不再是首選後更凸顯巴西窘境，維尼修斯（Vinícius Júnior）因累積黃牌被禁賽，多少影響巴西進攻表現與十二碼大戰的選擇，在神童恩德里克（Endrick）尚未成熟之際，巴西要復興森巴足球的光輝，需要再等等了。（特約作者：Bayes）

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