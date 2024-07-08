MLB》大谷翔平又創新紀錄讓MVP隊友苦笑 主帥坦言習慣了

大谷翔平在昨天寫下現代棒球史上首見紀錄，今天則成為本季第一位20轟、20盜的球員。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平在昨日一戰締造現代棒球史上首見的紀錄，他的隊友貝茲（Mookie Betts）在轉播台上聽聞這項紀錄時，也只能忍不住苦笑。

貝茲在本季不僅依球隊需求改守游擊防區，還依舊在打擊區上繳出問鼎MVP等級的表現，然而在6月中他被皇家右投艾塔維拉（Dan Altavilla）97.9英哩的火球砸中，導致左手腕骨折，預計得缺席6到8週的時間，近期他除了在進行復健外，也會客串到道奇隊的轉播台一同轉播。

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貝茲在比賽中與主持人一起負責賽事轉播時，被問到大谷翔平成為自現代棒球年代以來第一位能在單場達成複數四壞保送、觸身球保送、全壘打、三壘安打、盜壘的球員。貝茲僅發出苦笑。

貝茲。（美聯社）

同時在轉播席的主持人戴維斯（Joe Davis）則補充了總教練羅伯斯（Dave Roberts）的說法，他表示羅伯斯說到，如果有誰跟他講類似的（大谷又寫新紀錄）訊息，他一點都不會感到驚訝。在本場比賽前羅伯斯向戴維斯表示：「如果他敲出全壘打我完全不會訝異。越看翔平越覺得他每天都在打破紀錄。所以關於翔平的紀錄，我們已經習慣了。」

大谷翔平今天再度寫下紀錄，他跑出本季第19、20次盜壘成功，成為本季首位達標「20轟20盜」的球員，除此之外他生涯3度完成單季20盜，成為日籍球員第二人，比肩「朗神」鈴木一朗。

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