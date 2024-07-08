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職籃合併》富邦勇士、領航猿沒交加盟意向書 11隊又變成9隊

2024/07/08 16:42

張樹人。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG、T1聯盟預計在今年合併，只是原本11支球隊都有意願，今天新聯盟籌備會再次召開會議討論，又退回只剩9隊參與，台北富邦勇士、桃園領航猿暫時不會加入。

PLG、T1日前共同發聲明，兩聯盟11隊決定合併，上週五也共同開會針對外籍生是否能參賽、選秀順位等議題討論，今再次進行會議，只是富邦勇士、領航猿最後未繳交意向書，又退回以9隊的規模進行討論。

新聯盟籌備會發言人張樹人表示，「今天延續上次會議共識，後續要參與的球隊得繳交意向書，才能在同一面向進行討論，但勇士、領航猿都沒交，目前以9隊進行討論，但也沒放棄溝通。」

針對勇士、領航猿不願繳交意向書的問題，張樹人表示，由於11隊想共組聯盟，各隊的期待本來就不會一樣，而且要統一規章，確實比較難。

張樹人表示，聯盟也推舉立法委員莊瑞雄為新聯盟會長，之後他也會和兩隊進行溝通，最慢得在7月15日選秀會前得定案是否為11隊參與，畢竟要知道哪些球隊參與，安排選秀順位進行後續安排，但張樹人也強調，「目前新聯盟籌組的大方向還是以11隊參與為主。」

至於確定有意願參與新聯盟的9支球隊為PLG新北國王、福爾摩沙夢想家、高雄鋼鐵人，T1的中信特攻、台新戰神、台啤雲豹、台鋼獵鷹和高雄海神。

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