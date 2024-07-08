晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職明星賽》週六破3萬、週日2.7萬！ 挑戰史無前例6萬人大關

2024/07/08 16:47

2024明星賽活動流程。（中職聯盟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2024台灣精品中華職棒明星對抗賽門票持續熱賣中，因週六場次幾近完售，聯盟已加開L5「攻蛋同樂區」，以380元平價價格獲得許多球迷朋友支持，目前確定當天將有超過3萬人進場！週日場次目前則僅剩L4「乖乖同樂區」、外野「動滋同樂區」熱賣中，週日約2.7萬人，目前兩日推估共5.7萬人進場參與明星賽夏日派對，確定會打破中職明星賽史上最多人進場記錄，並挑戰6萬人大關！

頂尖球星對決、六隊女孩齊聚、精彩的戰技挑戰賽、豐富的場外活動和精美明星賽商品，保證讓球迷朋友滿載而歸。一年一度的中職明星賽誠意十足，購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」，購買B1「外野動滋同樂區」的球迷可獲得「摺疊紙製望遠鏡」1組，L4「乖乖同樂區」兩日都會發放1000包乖乖餅乾（送完為止）， L5「攻蛋同樂區」親民價380元，以最優惠的票價邀請大家參與明星賽。

史上最頂明星賽即將在7月20、21日登場，今年在明星賽應援部分特別採取「全場環形應援」，兩日各60位女孩讓球迷朋友全場同樂不冷場，藝人嘉賓助陣明星賽，週六「丁噹」、「鼓鼓 呂思緯」聯手嗨翻大巨蛋，週日「蘇慧倫」、「Bii 畢書盡」帶給大家最特別的音樂饗宴。晚間明星對抗賽由世界12強中華隊交手中職明星隊，豪華陣容重磅出擊，兩隊交戰精彩可期。

明星賽活動流程出爐，場外活動、戰技挑戰賽、明星對抗賽接連登場，球迷進場時間分別為早上11:30和早上10:30，白金特區、球星女孩簽名會資格券的球迷朋友享快速通關，提前20分鐘進場優先入場，不想錯過今年的明星賽嗎？趕緊到ibon售票系統按下購票鍵，一起進場同樂，享受今夏最盛大棒球嘉年華！

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽售票網址：https://bit.ly/3z9T2mb

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。