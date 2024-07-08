中職明星賽》週六破3萬、週日2.7萬！ 挑戰史無前例6萬人大關

2024明星賽活動流程。（中職聯盟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2024台灣精品中華職棒明星對抗賽門票持續熱賣中，因週六場次幾近完售，聯盟已加開L5「攻蛋同樂區」，以380元平價價格獲得許多球迷朋友支持，目前確定當天將有超過3萬人進場！週日場次目前則僅剩L4「乖乖同樂區」、外野「動滋同樂區」熱賣中，週日約2.7萬人，目前兩日推估共5.7萬人進場參與明星賽夏日派對，確定會打破中職明星賽史上最多人進場記錄，並挑戰6萬人大關！

頂尖球星對決、六隊女孩齊聚、精彩的戰技挑戰賽、豐富的場外活動和精美明星賽商品，保證讓球迷朋友滿載而歸。一年一度的中職明星賽誠意十足，購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」，購買B1「外野動滋同樂區」的球迷可獲得「摺疊紙製望遠鏡」1組，L4「乖乖同樂區」兩日都會發放1000包乖乖餅乾（送完為止）， L5「攻蛋同樂區」親民價380元，以最優惠的票價邀請大家參與明星賽。

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史上最頂明星賽即將在7月20、21日登場，今年在明星賽應援部分特別採取「全場環形應援」，兩日各60位女孩讓球迷朋友全場同樂不冷場，藝人嘉賓助陣明星賽，週六「丁噹」、「鼓鼓 呂思緯」聯手嗨翻大巨蛋，週日「蘇慧倫」、「Bii 畢書盡」帶給大家最特別的音樂饗宴。晚間明星對抗賽由世界12強中華隊交手中職明星隊，豪華陣容重磅出擊，兩隊交戰精彩可期。

明星賽活動流程出爐，場外活動、戰技挑戰賽、明星對抗賽接連登場，球迷進場時間分別為早上11:30和早上10:30，白金特區、球星女孩簽名會資格券的球迷朋友享快速通關，提前20分鐘進場優先入場，不想錯過今年的明星賽嗎？趕緊到ibon售票系統按下購票鍵，一起進場同樂，享受今夏最盛大棒球嘉年華！

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽售票網址：https://bit.ly/3z9T2mb

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