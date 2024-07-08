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職籃合併》莊瑞雄擔任新聯盟會長 目標11隊開打、朝4大方向努力

2024/07/08 16:52

莊瑞雄。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG、T1聯盟預計在今年合併，新聯盟籌備會今再次召開會議討論，決議推舉立法委員莊瑞雄成為新任會長，而莊瑞雄也發布新聞稿表示，在接任會長後會持續與各球團溝通，在新賽季以11支球隊開打為目標前進，對於新聯盟將朝4大方向努力。

以下為莊瑞雄新聞稿:

大家好！我是莊瑞雄。

首先感謝新聯盟各球團成員的肯定，推舉我為新聯盟首任會長。

6月底，在新北國王董事長王文祥的號召下，邀請了兩聯盟、11支球隊，共同成立新聯盟。不只是我，球員們、球迷們也都非常期待新的聯盟究竟可以產生什麼新的火花。

然而新聯盟開展至今，兩次籌備會下來的相關決議，尤其是外籍生存廢，引起球迷熱議。我擔任立委多年，非常了解「溝通與協調」的重要性，因此我也會繼續和各球團溝通，不只做各球團之間的黏著劑，也會率領新聯盟變得更好，並且新賽季以11支球隊開打為目標前進。

對於新聯盟，我也針對過去球迷經常詬病的問題，和已簽署加入新聯盟意向書的9支球團進行討論，也有了幾個共同的方向與自我期許：

1. 比賽精采度更高

2. 裁判公信力更高

3. 聯盟規章與制度更完善

4. 籃球產業發展更蓬勃

創造出「球團、球員、球迷」三贏的榮景。

「一個人或許走得快，但一群人才能走得更遠」，我們來自不同地方，但是因為我們同樣懷著對籃球的熱愛，也同樣期盼一個強大、團結的職業籃球環境而聚在一起。現在，正是我們航向新未來的時候，台灣籃球不能只靠少數球團，而是要大家共同放下歧見，一起努力，才能夠嚐到甜美的果實。

我理解我身上所背負，是廣大球迷對於籃球運動改革的期待，我也會帶著勢在必行的決心。各位球迷朋友們，你們的聲音我都有聽到，未來在會長任內，我也會持續聆聽大家的意見，為台灣籃球努力，率領新的聯盟，邁向新的紀元。

對於今天正式接任新聯盟會長，莊瑞雄表示，感謝新聯盟已簽署意向書的九支球團肯定，共同推舉他為首任會長。球場上沒有藍綠，只有贏得勝利，過去兩聯盟並立，為台灣籃壇帶來了開創性的變化，現在位處新的十字路口，他很榮幸能夠率領新聯盟、率領台灣籃球，邁向新的階段，這是一個很重大的任務，任重道遠，必定全力以赴。

莊瑞雄提及，自從他擔任立委後，在立委職務上能夠提供的協助，可以說是不遺餘力，從阿提諾的歸化開始，舉凡阿巴西FIBA本土認證、國家隊選手保險及出賽費、國際賽合理分級、遏止非法賭球、國籍法修法、籃球外交等議題，他可以說是無役不與，為的就是在籃球運動改革上多盡一份力，對於籃球推動也是抱持玩真的，而不是來蹭的態度。

莊瑞雄透露，未來會長任內，除了推進聯盟事務，改善球迷所詬病的問題，待聯盟發展趨於穩定後，他也會積極與工會來溝通，加速簽署團體協約，另外也會強化聯盟與籃協的合作，就國家隊組訓與分級、球員權利義務保障、歸化球員與聯盟規章之競合、與各國籃球外交等，都是他努力的目標。

莊瑞雄強調，「一個人或許走得快，但一群人才能走得更遠」，新聯盟的球團、球員、球迷皆來自不同地方，因為同樣懷著對籃球熱愛，也同樣期盼一個強大、團結的職業籃球環境而聚首。台灣籃球不能只靠少數球團，而是要大家共同放下歧見、一起努力，才能夠嚐到甜美的成果。他理解身上所背負廣大球迷對籃球運動改革的期待，他會帶著勢在必行的決心，並持續聆聽球迷心聲，為台灣籃球努力，率領新聯盟邁向新的紀元。

莊瑞雄聲明。（莊瑞雄辦公室提供）

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