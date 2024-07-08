嘉義縣棒球賽100勁旅廝殺 冠軍高捧鳳梨造型獎盃

冠軍隊伍高舉鳳梨獎盃。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣家長協會及民雄鄉體育會共同主辦的嘉義縣第二屆鳳梨盃軟式棒球暨樂樂棒球錦標賽，比賽隊伍高達100支，是嘉義縣主辦棒球賽事隊伍數最多賽事，上週至本週各隊較勁，成績出爐，U10組由新北市麗林國小奪冠，U12組由台北市運動家社區棒球隊奪冠，獲獎選手捧起「鳳梨」造型的獎座，象徵「好運旺旺來」。

主辦單位頒發獎項給教練及選手。（記者林宜樟攝）

主辦單位表示，鳳梨盃棒球錦標賽前身為打貓盃，嘉義縣府推動運動，參賽隊伍數持續增加，因民雄鄉是國內鳳梨主要產地，為讓來自全國各地的棒球愛好者瞭解鳳梨，以鳳梨造型製作獎座，由民雄鄉農會舉辦鳳梨試吃體驗，活動頗為有趣，去年參賽隊伍達72支隊伍，今年有100支隊伍參賽，是嘉義縣隊伍數最多的自辦棒球比賽。

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比賽經過激烈競爭，U10第一名新北市麗林國小、第二名台南市億載國小、第三名台南市省躬國小、桃園市楊心國小；U12第一名台北市運動家社區棒球隊、第二名新竹市科園國小、第三名新竹市香山國小、台中市豐田國小；樂樂棒球第一名彰化縣二水猴社區棒球隊。

個人獎項部分，U10最佳教練麗林國小柯昊廷、MVP麗林國小林葦帆、敢鬥獎麗林國小朱安玄、美技獎億載國小鄭翰駿、U12最佳教練運動家社區棒球隊黃仕章、MVP運動家社區棒球隊楊淇昊、美技獎運動家社區棒球隊戴立恩、敢鬥獎新竹市科園國小何正晞、樂樂棒球最佳教練彰化縣二水猴社區棒球隊陳志明。

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