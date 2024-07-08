瓊斯盃》沒有不照顧女籃 籃協公布出賽費男籃5000、女籃3000

籃協副秘書長張承中。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃女籃已經開打，但傳出女籃可能沒有出賽費一事，今天籃協副秘書長張承中出面澄清，強調籃協並沒有不照顧女籃，出賽費方面考量商業模式、選手權益、身價以及票房影響，這次瓊斯盃先訂出女籃每人每場3000元，且只要是入選藍、白兩隊的球員都有。

籃協日前和職籃工會針對球員國家隊權益進行協商，提出商業性賽事如瓊斯盃，每人每場5000元出賽費，另外有球員保險、球員所需醫療以及恢復設備等。不過，今天張承中表示，4次跟工會討論中，從來沒有一次討論是針對女籃，協議的內容所有設定是以男籃為主。

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張承中表示，即便協議沒有包含女籃，但不代表協會不照顧女籃，他認為，工會日前到女籃白隊去關心練球狀況，卻發了一則很模糊又似是而非的聲明，「像是在引導協會不照顧女籃 ，這內容對於協會跟工會之間的互信一點幫助也沒有，甚至是扣分的。」

原定7月3日在協約內容拍板後將簽約，但因為最後內容仍無法達成協議，男、女籃都來不及簽約，張承中透露，預計7月15日將進行第5次會議，他強調，即便沒有簽約，但當初答應的男籃出賽費5000元、最高規格的保險還有相關醫療、恢復設備，「該給的還是會給。」

不過，張承中坦言，目前協約還是只適用於男籃，女籃部分有研議也有和教練團溝通，這次瓊斯盃還是會支付出賽費，只是考量商業模式、選手權益和身價以及票房影響，女籃今年瓊斯盃出賽費為3000元，未來可能再調整。

籃協副秘書長張承中。（記者林正堃攝）

籃協副秘書長張承中。（記者林正堃攝）

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