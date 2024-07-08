晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

瓊斯盃》沒有不照顧女籃 籃協公布出賽費男籃5000、女籃3000

2024/07/08 18:07

籃協副秘書長張承中。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃女籃已經開打，但傳出女籃可能沒有出賽費一事，今天籃協副秘書長張承中出面澄清，強調籃協並沒有不照顧女籃，出賽費方面考量商業模式、選手權益、身價以及票房影響，這次瓊斯盃先訂出女籃每人每場3000元，且只要是入選藍、白兩隊的球員都有。

籃協日前和職籃工會針對球員國家隊權益進行協商，提出商業性賽事如瓊斯盃，每人每場5000元出賽費，另外有球員保險、球員所需醫療以及恢復設備等。不過，今天張承中表示，4次跟工會討論中，從來沒有一次討論是針對女籃，協議的內容所有設定是以男籃為主。

張承中表示，即便協議沒有包含女籃，但不代表協會不照顧女籃，他認為，工會日前到女籃白隊去關心練球狀況，卻發了一則很模糊又似是而非的聲明，「像是在引導協會不照顧女籃 ，這內容對於協會跟工會之間的互信一點幫助也沒有，甚至是扣分的。」

原定7月3日在協約內容拍板後將簽約，但因為最後內容仍無法達成協議，男、女籃都來不及簽約，張承中透露，預計7月15日將進行第5次會議，他強調，即便沒有簽約，但當初答應的男籃出賽費5000元、最高規格的保險還有相關醫療、恢復設備，「該給的還是會給。」

不過，張承中坦言，目前協約還是只適用於男籃，女籃部分有研議也有和教練團溝通，這次瓊斯盃還是會支付出賽費，只是考量商業模式、選手權益和身價以及票房影響，女籃今年瓊斯盃出賽費為3000元，未來可能再調整。

籃協副秘書長張承中。（記者林正堃攝）

籃協副秘書長張承中。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。