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職籃合併》PLG沒有輸！陳建州感謝球團認同品牌 外籍生確定可選秀

2024/07/08 18:35

陳建州。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新聯盟籌備會今再次召開籌備會議，台北富邦勇士、桃園領航猿和高雄鋼鐵人宣布不會參戰，並和PLG共同發布聲明將備戰第5季。PLG副會長陳建州表示，聯盟一直都存在也持續運作當中，感謝球團對PLG品牌的認同和守護，只是目前只有3隊該怎麼運作？他語帶玄機地說，「大家期待一下，希望未來可以有更多球隊一起守護PLG。」

即便新聯盟籌備當中，但隨著勇士、鋼鐵人和領航猿退出，又出現很多變數，目前PLG確定迎來第5季，陳建州透露，聯盟從開始有11隊會議之後，聯盟都沒有與會，「都是等到開完會才知道結果，也是等待球團決策，我們再去執行。」

陳建州提到，今天3支球隊發出聲明，聯盟還是站在服務球團想法，「感謝球團對PLG品牌的認同，也保護這個品牌。」他感慨地表示，對球迷而言，PLG不僅僅是 一個聯賽名稱，「對我來說，是從零開始不被看好跌跌撞撞，走到現在有點成績，突然被消失從情感面來看，很多球迷會很失望，我個人也是以守護PLG為現階段任務。」

不過，目前只有3支球隊，未來聯盟的運作是否會有困難？陳建州強調，接下來會繼續努力，「可以期待一下，希望有更多球隊一起守護PLG。」

至於PLG接下來預計在7月12日進行選秀，陳建州表示，還是按照PLG原本的規章，「外籍生百分之百可以參加選秀，希望屆時8位外籍生能參與。」

目前陳建州職銜仍是副會長，但未來是否會有變數？他表示，這部份得等會長公布，「不過我在球場做的事情也還是一樣的。」

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