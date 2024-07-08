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立院週四將修「運發條例」 周思齊：體育署補助應找球員討論

2024/07/08 19:20

立委柯志恩（中）黃國昌（右四）、球員周思齊（左二）等人參加「強化體育賽事防賭法制機制，厚植運動產業發展能量」公聽會。（記者塗建榮攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院週四（11日）將審查「運動產業發展條例修正草案」，國民黨立委柯志恩、民眾黨立委黃國昌今日共同主辦「強化體育賽事防賭法制機制，厚植運動產業發展能量」公聽會，邀請棒球、職籃、足球等職業工會運動員代表出席，表達第一線的具體改善建議，呼籲政府實踐承諾並採取行動，保障球員權益及台灣運動產業健康發展。

柯志恩表示，感謝現役、退役球員運用過去經驗，帶頭作出良好示範。身為立委會善盡職責監督機關與完善法制，健全職業賽事產業發展，落實選手權益得到保障，還給運動員良好的打球環境。

民眾黨立委麥玉珍指出，從1995年中華職棒假球案，至去年SBL簽賭風波，防堵措施非常重要，希望藉由修法完善法制面，要求政府推動政策的具體作為，例如，支持運動工會的發展、改善體育班制度、提升運動員相關法制的認知等。教育部體育署不僅是政策的實踐者，更應深化假球防制作為。公聽會將廣納各界意見，期望台灣體育賽事發展更健全的法治環境、更公平的比賽機制。

黃國昌說，感謝球員帶來第一手的資訊，讓修法更貼近解決問題的本質。這次公聽會不只關注體育改革，更著眼體育產業的整體發展，強化防賭法制機制，應不分黨派推動修法，提供選手更安全、有未來的產業環境。

中華職棒球員職業工會理事長陳傑憲指出，職棒因假球事件蒙上一層陰影，工會成立「防賭基金」讓球員能健康地進行比賽，亦協助處理球員與資方的勞資糾紛。

中華職棒球員職業工會前理事長周思齊表示，過去的沉痛歷史，值得大家思考台灣運動產業發生假球、簽賭事件的成因；體育署在補助時應邀集球員代表共同討論，當運動員可以免於爭議侵擾，就可以不斷突破極限。

體育署競技組副組長戴琬琳綜合回應，為防堵職業及業餘賽事的不法情事，已經建立防賭機制，結合檢警調與球隊方面，跨部會協調共同打擊犯罪。體育署樂見勞方與資方有意願往更好的方向發展，盡速完成相關協議。針對部分企業球隊沒有加勞健保，基於勞雇關係立場，體育署認為應該要為球員辦理勞健保，以提供球員更好的權利保障。

針對防賭機制，體育署亦重視業餘運動產業，去年召開業餘賽事防賭會議，邀集相關團體參與，定期辦理法制教育及建立內部生活規範。中華職棒已經設立防賭基金，後續也會推動職籃的防賭機制朝向法制化辦理，以114年作為執行目標，展現政府防制假球的決心。

黃國昌總結，體育署不應成為補助款項的分發中心，沒有幫助到選手就沒有意義，體育署作為補助監督機關，應建立基本規範，以保障球員權益與健全產業發展。他期待週四的修法能完成，促進暢通的溝通管道，為台灣運動產業的發展共同努力。

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