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職籃合併》領航猿支持PLG、T1共同舉辦賽事 提出5大建議

2024/07/08 19:20

桃園領航猿。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園領航猿今天跟台北富邦勇士、高雄鋼鐵人共同發表聲明，宣布要退出新聯盟籌備工作，繼續留守PLG，而領航猿也補充，支持2聯盟共同舉辦賽事，但要合併還是得經過11隊討論且達成共識，而球隊也提出5大建議。

領航猿董事長李忠恕以線上會議方式參與今天的新聯盟籌備會議，並向各隊代表提出建議，而新聯盟籌備會發言人張樹人表示，李董有提出方案，只是因為各隊是以朝向成立舉行新聯盟為方向，所以並未對此提案進行表決。

領航猿提出建議如下：

第一，自 2024-2025 賽季開始之賽程，係由 PLG 聯盟及 T1 聯盟共同舉辦賽事，賽程安排由兩聯盟所屬共 11 支球隊互相對戰各四場，每隊皆會進行 40 場之例行賽，所有球隊主場皆不需變動，且所有比賽戰績皆計入各球團例行賽之戰績。

第二，季後賽架構可由以下幾種方式產生，甲、 PLG 聯盟及 T1 聯盟依照各聯盟前四名球隊（PLG 四隊+T1 四隊），各自進行一輪的季後賽及冠軍賽，產生 PLG 聯盟及 T1 聯盟冠軍後，再兩聯盟冠軍隊之間的總冠軍賽；乙、 PLG 聯盟前兩名與 T1 聯盟前兩名共四支球隊，於季後賽第一輪交叉對戰後（PLG 1 vs T1 2 & PLG2 vs T1 1），再進行總冠軍賽；丙、 PLG 聯盟與 T1 聯盟共 11 支球隊，依照勝率排名後，前八名球隊進行兩輪季後賽及總冠軍賽。

第三，雙方聯盟對於行銷、轉播、聯盟日常運作等各自管理，惟針對競賽規則（包含但不 限於球員身份認定、球隊成員組成、裁判組織等），需經由 PLG 聯盟及 T1 聯盟兩聯盟共 11 支球團共同討論並經過決議後，共同遵守賽事規定。

第四，上述決議方式則由 11 支球團共同討論後，以多數球團可以接受的方式，作為會議決議的方法。

第五，對於兩聯盟合併為單一聯盟乙事，則於 2024-2025 賽季持續協商，以利未來合併為單一聯盟做準備。

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