中職》張育成已現身新莊！ 12日首戰門票已賣出逾8000張

張育成在新莊球場練球。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將今年以狀元籤喜迎「國防部長」張育成，預計11日舉辦加盟記者會、12日新莊主場出戰統一獅，將是張育成中職生涯首戰。

張育成上週末返台後，昨已在新莊棒球場自主訓練，調整備戰12日於新莊棒球場進行的中職首戰。張育成表示，感謝各位媒體及球迷朋友的關心及支持，11日加盟記者會與大家親自分享心情，更期待12日在新莊棒球場與各位悍將家人相見！

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富邦悍將球團表示，7月12日張育成首戰新莊預售票房亮眼，內野熱區已完售外，已賣出逾8000張門票，內野球迷將可獲得「張育成首戰觀戰證書」，歡迎球迷朋友踴躍購票。週末「戀戀夏日」主題日同樣引起球迷搶票熱潮，目前兩日熱區門票也已售罄，歡迎球迷朋友一同進場為張育成及悍將加油！

另外11日（四）上午舉辦的「富邦悍將張育成加盟記者會」，也將開放球迷入場觀禮，即刻起開放悍將亞瑟傳奇、亞瑟王會員透過悍將APP報名抽選，報名時間至9日（二）18:00截止，富邦悍將球團表示，邀請悍將家人一同見證育成加盟悍將的重要時刻。

張育成在新莊球場練球。（富邦悍將提供）

張育成在新莊球場練球。（富邦悍將提供）

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