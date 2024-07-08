瓊斯盃女籃》台灣女籃出賽費比男籃少2千 邱啟益為子弟兵抱不平

台灣藍總教練邱啟益。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕瓊斯盃男女籃出賽費一事吵得沸沸揚揚，籃協今天公告女籃在這次瓊斯盃出賽費為3千元，而男籃為5千元。賽後台灣藍隊總教練邱啟益認為，大家都是為國家出賽，為何還有男女之別？這樣有點不公平，也顯得協會不重視女籃。

日前籃協和職籃工會針對國家隊權益進行協商，討論出每人每場商業性賽事如瓊斯盃的出賽費為5000元，但當時並未強調男、女籃之間的差異。

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今天籃協副秘書長張承中表示，考量商業模式、選手權益和身價以及票房影響，女籃今年瓊斯盃出賽費為3000元，未來可能再調整。

今天台灣藍隊以76：45擊敗馬來西亞，邱啟益和球員林文佑、歐婕出席賽後記者會時才得知，女籃瓊斯盃為3千元，邱總為子弟兵們抱屈，「協會每次都不重視，這也是女籃一直卡在這裡，甚至越來越退步的原因，自己國內都不重視了，要怎麼進步？大家都是為國爭光，為何要分男女生？福利一樣比較公平。」

台灣藍擊敗馬來西亞。（記者林正堃攝）

邱啟益還爆料，瓊斯盃開訓前其實已收到籃協通知，這次瓊斯盃出賽費為一場5千元，不知為何突然縮水成3千。但他強調，無論籃協提供福利為何，來參與比賽就會全力以赴完成。

林文佑表示，聽到這消息感到很遺憾，「單純以市場來說，男生商業價值上來確實是比較好，就像NBA和WNBA有落差，但到國家隊還要考慮商業價值嗎？會覺得有點被不平等對待，這也是值得討論的議題。」

歐婕則認為，今年WNBA的關注度也不亞於NBA，國際上都在關注女籃，希望能做到男女平權。

籃協理事長謝典林（中）、秘書長李雲翔（左）。（記者林正堃攝）

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