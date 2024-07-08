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瓊斯盃》女籃出賽費比男籃少2千引爭議！體育署長鄭世忠：不宜有差別待遇

2024/07/08 20:00

台灣藍林文佑（右）、歐婕。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕籃協今天公布女籃出賽費為3000元、男籃5000元，引發男女不平等爭議。對於出賽費差異的問題，體育署鄭世忠表示，應注意性別平等，包括後勤醫療、器材設備都應以一致性考量，不宜有差別待遇，呼籲籃協應重視女籃代表隊的需求、平等照顧，在可行的財務收支狀況下，適當回應社會大眾的期待。

籃協日前和職籃工會針對球員國家隊權益進行協商，提出商業性賽事如瓊斯盃，每人每場5000元出賽費，另外有球員保險、球員所需醫療以及恢復設備等。不過，今天張承中表示，4次跟工會討論中，從來沒有一次討論是針對女籃，協議的內容所有設定是以男籃為主。

雖然男、女籃尚未簽訂協約，但張承中表示，這次瓊斯盃還是會支付出賽費，只是考量商業模式、選手權益和身價以及票房影響，女籃今年瓊斯盃出賽費為3000元，未來可能再調整。

體育署晚間發出兩點聲明表示，針對籃協提供本屆瓊斯盃國家隊球員出賽費，體育署對此措施予以高度肯定，惟報載瓊斯盃女子組出賽費考量商業模式、選手權益、身價以及票房影響，訂出入選女籃藍、白兩隊的球員，每人每場3,000元，與男籃每人每場5,000元有差異，引發爭議。

署長鄭世忠表示，近期籃協與工會的溝通與洽商，為球員們帶來了更好的後勤支援服務，應給予肯定，惟有關國家隊的權益與照顧，應注意性別平等，包括後勤醫療、器材設備都應以一致性考量，不宜有差別待遇，呼籲籃協應重視女籃代表隊的需求、平等照顧，在可行的財務收支狀況下，適當回應社會大眾的期待。

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