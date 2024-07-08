瓊斯盃女籃》快30歲才成為瓊斯盃菜鳥 林文佑盼成為國家隊固定班底

林文佑。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台元女籃長人林文佑今天在瓊斯盃和馬來西亞之戰砍下13分，助隊以76：45大勝對手，這也是她生涯首度參與瓊斯盃。她自嘲，自己快30歲才第一次參加瓊斯盃，確實是有點晚，但每個人走的路不一樣，也希望未來能成為國家隊固定班底。

林文佑將在8月1日滿29歲，她曾在2021年拿下WSBL年度MVP，同時也入選年度第一隊，拿下得分后又連莊年度最佳進步獎，橫掃4座個人獎項，身手不俗。只是她曾在大學時因為與母隊理念不合，決定暫時告別籃壇，重返球場後，卻在2022年又因傷報銷了一整季，籃球路走得不算順遂。

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今年首度登上瓊斯盃舞台，林文佑笑說：「大家都知道我的籃球路比較特別，快要30才打瓊斯盃，很高興能在國內參與國際賽，很感謝邱哥給我肯定，希望藉由這樣比賽，可以越來越好，未來在國家隊成為穩定名單。」

歐婕今年也是首度參與瓊斯盃，她今天拿下10分，她表示，真的滿期待的，「之前每一年都有來看瓊斯盃，可以來參加很開心，對我自信有提升，上了場不管時間多少，就把握每一分鐘、每一秒鐘。」

總教練邱啟益表示，這兩名球員的表現看起來不像第一次參加，「他們不應該只是第一次，早就可以打瓊斯盃了，平常他們在球隊裡扮演很重要角色，未來也會國家隊很重要4號位戰力。」

台灣藍林文佑（右）、歐婕。（記者林正堃攝）

台灣藍林文佑外線出手。（記者林正堃攝）

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