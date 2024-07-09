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溫網》奧絲塔潘珂橫掃球后殺手 連4場輾壓大勝還創紀錄

2024/07/09 07:09

奧絲塔潘珂。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕奧絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）延續發燙手感，僅花68分鐘6：2、6：3 橫掃「球后殺手」普汀塞娃（Yulia Putintseva），拉脫維亞13種子強勢挺進2024年溫布頓網球錦標賽女單8強，場場輾壓對手也創下賽史12年來紀錄。

非種子普汀塞娃前役大爆冷門，3盤淘汰波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek），也斬斷強敵近來21連勝，但職業生涯首闖溫網16強的哈薩克大黑馬，面對奧絲塔潘珂卻完全沒輒，僅撐68分鐘就草草出局。

這是2017年法國公開賽紅土奪冠的奧絲塔潘珂，第3度挺進全英俱樂部8強，而且本屆表現特別神勇，直落2連闖4關，總計只掉15局，成為自2012年失去14局的白俄羅斯名將阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）以來，8強球員所丟掉的最少局數，而且她累積出賽時間才4小時5分鐘。

「我正在和非常優秀的球員比賽，但臨場發揮真的很好。」本屆迄今無人能攖其鋒的奧絲塔潘珂，自認關鍵時刻表現更具侵略性，才能克敵制勝，「到目前為止，我做得還不錯。」她將與捷克31種子克雷西可娃（Barbora Krejcikova）拚4強席次。

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