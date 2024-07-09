溫網》第60回打進大滿貫8強 喬科維奇卻怒噴球迷：不尊重！

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）揮別膝傷，直落3淘汰丹麥後輩魯內（Holger Rune），職業生涯第15度勇闖溫布頓網球錦標賽男單8強，也是大滿貫第60回，但塞爾維亞老將被中央球場的部分球迷激怒，甚至當眾強硬回嗆：「 不尊重！」場面相當尷尬。

「對於所有尊重並今晚留在這裡的球迷，我打從心底感謝你們，我非常感激。」坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，顯然被全場頻頻高喊的「Rune」聲浪給惹毛，賽後在場上受訪時說：「對於所有那些不尊重球員的人，在這種情況下，我祝福你們度過一個美好夜晚！」

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當電視轉播單位主持人緩頰解釋， 其實這並非噓聲，溫網「七冠王」顯然無法接受，「不，不，不，我知道他們在為魯內加油，但這也是藉口。聽著，我已經參加巡迴賽20多年。所以相信我，我知道所有招式，我關注的是那些值得尊重的人，他們花錢買票來看今晚比賽，熱愛網球，欣賞球員付出的努力。」

第2種子喬科維奇將與澳洲第9種子德米納爾（Alex de Minaur）爭奪4強門票，這位前球王還不忘再和球迷隔空嗆聲：「我在更惡劣的環境中打過球。相信我，你們影響不到我。」

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