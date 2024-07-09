MLB》皇家游擊新星投入全壘打大賽 僅次大谷的勇士重砲也參一咖

小惠特、歐蘇納。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.）歷經2023年的突破性賽季，今年表現更加出色，首度入選全明星賽，而他也確定將在今年的全壘打大賽獻技；勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）也在個人Instagram宣布，自己期待參加今年全壘打大賽。

小惠特來自德州科利維爾（Colleyville），距離遊騎兵主場所在位置阿靈頓僅有很短的車程，他將在家鄉迎接他的全壘打大賽處女秀。小惠特去年繳出隊史首個「30轟、30盜」賽季，今年他表現更加出色，92場比賽敲出15轟、61分打點，打擊三圍.324/.372/.564，攻擊指數0.936。

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歐蘇納本季敲出24發全壘打，位居全大聯盟第4名，在國聯更是僅次道奇日本巨星大谷翔平。勇士本季受到MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）受傷報銷，以及其他主力打者發揮不如預期，導致戰績有所衰退，歐蘇納成為球隊最依賴的強打者。本季歐蘇納打擊三圍.295/.377/.566，攻擊指數0.943，累積72分打點。

小惠特與歐蘇納都是生涯首度參加全壘打大賽，且所屬球隊皇家與勇士都尚未有打者拿下全壘打大賽冠軍的殊榮，小惠特與歐蘇納今年有望替球隊寫下隊史首見的榮譽。

目前確定參加全壘打大賽的打者，除了小惠特與歐蘇納外，還包含金鶯游擊新星韓德森（Gunnar Henderson）、費城人球星波姆（Alec Bohm），以及大都會重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）。

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