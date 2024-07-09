晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》皇家游擊新星投入全壘打大賽 僅次大谷的勇士重砲也參一咖

2024/07/09 07:43

小惠特、歐蘇納。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.）歷經2023年的突破性賽季，今年表現更加出色，首度入選全明星賽，而他也確定將在今年的全壘打大賽獻技；勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）也在個人Instagram宣布，自己期待參加今年全壘打大賽。

小惠特來自德州科利維爾（Colleyville），距離遊騎兵主場所在位置阿靈頓僅有很短的車程，他將在家鄉迎接他的全壘打大賽處女秀。小惠特去年繳出隊史首個「30轟、30盜」賽季，今年他表現更加出色，92場比賽敲出15轟、61分打點，打擊三圍.324/.372/.564，攻擊指數0.936。

歐蘇納本季敲出24發全壘打，位居全大聯盟第4名，在國聯更是僅次道奇日本巨星大谷翔平。勇士本季受到MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）受傷報銷，以及其他主力打者發揮不如預期，導致戰績有所衰退，歐蘇納成為球隊最依賴的強打者。本季歐蘇納打擊三圍.295/.377/.566，攻擊指數0.943，累積72分打點。

小惠特與歐蘇納都是生涯首度參加全壘打大賽，且所屬球隊皇家與勇士都尚未有打者拿下全壘打大賽冠軍的殊榮，小惠特與歐蘇納今年有望替球隊寫下隊史首見的榮譽。

目前確定參加全壘打大賽的打者，除了小惠特與歐蘇納外，還包含金鶯游擊新星韓德森（Gunnar Henderson）、費城人球星波姆（Alec Bohm），以及大都會重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。