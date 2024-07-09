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NBA》以69億約轉戰七六人 P.喬治嘆快艇起初開19億約很不尊重

2024/07/09 07:55

P.喬治。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕34歲明星前鋒P.喬治（Paul George）今年夏天離開洛杉磯快艇，以4年2.12億美元的大約（約新台幣69億）轉戰費城七六人。P.喬治在自己的播客節目表示，快艇最早只開2年6000萬美元（約新台幣19億）的合約，讓他感到不受尊重。

P.喬治在自己的播客節目《Podcast P with Paul George》中表示，他願意留在快艇隊，接受他們給明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）的3年1.5億美元合約，但要附帶不可交易條款。P.喬治指快艇隊沒有這樣做，也提到若沒有附帶不可交易條款，快艇也不會給他一份4年2.12億美元的大約。

「我從未想要離開洛杉磯。」P.喬治說，「洛杉磯是我的家，這是我想結束生涯的地方，我想盡可能努力在洛杉磯贏得一個冠軍，這就是我的目標。」

P.喬治坦言，隨著事情的發展，他認為最初的合約有點不尊重，「這只是生意，所以最初的合約的是2年6000萬美元，我當時就想，哇！這太瘋狂了，我心想，『不，我不會簽那份約』。」

P.喬治上季出賽74場，平均交出22.6分、5.2籃板、3.5次助攻，場均1.5次抄截，整體投籃命中率為47.1％，三分球命中率為41.3％。

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