MLB》領78億約的倫登缺陣69場後終於歸隊 天使DFA生涯164轟的薩諾

天使34歲明星三壘手倫登。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在主場迎戰遊騎兵，天使34歲明星三壘手倫登（Anthony Rendon）因跑壘時不慎造成左大腿後肌拉傷，缺陣69場比賽，今天終於重返賽場，並擔任開路先鋒扛三壘手。

這是倫登自4月20日（美國時間）之後，相隔2個多月再度重返球場。倫登表示上週末主要在做跑壘訓練，這是他直到上週才能做的事情。倫登與天使總教練華盛頓（Ron Washington）談過後，他將在三壘手和指定打擊的位置間輪替，直到他覺得可以連續幾天到場上比賽為止。

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倫登今年開季一度陷入開季19支0的低迷表現，本季出賽19場，只有3打點、打擊率2成67的成績，本季首轟尚未出爐。倫登在2019年季後以7年2.45億美元合約（約新台幣78億）加盟天使，從2021年球季開始，倫登合計只打了167場，卻因傷缺席408場。

當倫登缺陣後，天使隊本季開路先鋒的打擊率僅2成39，排全大聯盟倒數8。截至昨天為止，目前天使隊戰績37勝52敗排美國聯盟西區第四，落後美西龍頭水手隊有10.5場的勝差。

由於倫登歸隊，天使隊今天也做出人員異動，把生涯累積164轟的薩諾（Miguel Sano）給指定讓渡（DFA）。現年31歲的薩諾本季出賽28場，交出2轟、6打點，打擊率2成05。薩諾曾在2017年雙城隊時期入選明星賽。

薩諾。（資料照，法新社）

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