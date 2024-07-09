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MLB》曾「戳戳看」大谷翔平的紅人新星 自曝努力學日語只為與他交談

2024/07/09 08:05

大谷翔平與克魯茲。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人新星克魯茲（Elly De La Cruz）今年首度入選全明星賽，今天接受媒體訪問，被問及最期待和哪位球星聊天，克魯茲的回答沒有讓媒體失望。

「我正在學習日語，試著與大谷翔平搭上幾句。」克魯茲笑著回答。當記者詢問他是否「來真的」，克魯茲回應，「我不知道自己是否真的能學會，但我正在努力當當中。」

來自多明尼加的克魯茲，其母語為西班牙文，不過今年克魯茲在開幕戰前夕的記者會至今，都使用全英文受訪，比起去年有翻譯幫忙有很大不同。

對此克魯茲表示，「這對我來說很重要，因為你們現在聽得懂我在說什麼。這對球迷也很重要，我們能互相理解。我下了不少功夫學習英文來和你們交流，我覺得我表現還不賴！」

克魯茲去年被鏡頭捕捉到與大谷翔平有說有笑，還用右手不斷往大谷翔平的手臂上戳，大谷翔平也指向右外野，並做出搞笑的動作，兩人的互動也引發熱議。而早在5月時，克魯茲也曾表示過自己想和大谷聊天，也很想學日文。

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