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MLB》不只賣明星終結者！傳馬林魚將售「最過譽球星」、3隊感興趣

2024/07/09 08:31

奇澤姆。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚本季戰績不佳，32勝58敗與洛磯並列國聯墊底，已經提前進入重建模式的他們已在季初送走2屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez），後續還傳出可能會交易掉明星終結者史卡特（Tanner Scott），但馬林魚恐怕不會就此善罷甘休。

根據《邁阿密先驅報》記者米許（Craig Mish）報導，外界「越來越相信」馬林魚將交易當家球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。而馬林魚也「非常願意傾聽」有關奇澤姆的報價，奇澤姆目前的控制權到2026年。米許還爆料，水手、皇家與海盜都是對奇澤姆有興趣的球隊。

奇澤姆曾在2022年入選全明星賽，還曾登上棒球電玩「MLB The Show」的封面。不過在《The Athletic》自春訓開始針對18個球團和100位以上球員進行問卷調查中，奇澤姆以20.3%的票數遭評為全大聯盟「最過譽球員」。

儘管有著長期傷病史的潛在擔憂，但奇澤姆的原始力量以及壘間的速度仍舊令人垂涎三尺。本季奇澤姆也保持健康，出賽87場，打擊三圍.255/.326/.407，攻擊指數0.733，累積10轟、40分打點與17次盜壘成功。

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