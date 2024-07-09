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奧運男籃》無法前進巴黎不開心？快艇中鋒與前勇士射手於希臘與人幹架

2024/07/09 09:01

薩里奇與祖巴克（左邊白色球衣）。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據美國八卦媒體《TMZ》報導，就在克羅埃西亞於奧運男籃資格賽不敵希臘，痛失前進巴黎的門票後，克羅埃西亞的快艇中峰祖巴克（Ivica Zubac）與剛加入金塊的前勇士射手薩里奇（Dario Saric），竟在希臘涉入一起鬥毆事件。

昨天克羅埃西亞以69：80不敵希臘，無緣前進巴黎奧運。《TMZ》報導，就在比賽結束幾小時後，祖巴克在雅典的一間酒吧與人發生口角，隨後幾位酒吧保全衝上前，場面為之混亂。

而一旁的薩里奇見狀也加入戰局，試圖幫助祖巴克，但似乎被另一名作人員推擠。報導指出，在扭打的過程中，一名男子還掐住薩里奇的脖子，並將其推倒在地；而另一名男子則對祖巴克大吼希望他冷靜，這似乎也奏效，祖巴克隨後高舉雙手後退，隨後兩人遭趕出酒吧。

根據現場目擊者表示，衝突爆發過於迅速，目前尚不清楚為何引發混亂，而似乎也沒有警員在場。《TMZ》也聯繫到克羅埃西亞國家隊，他們澄清，祖巴克與薩里奇在鬥毆中的行為皆是出自於自衛。

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