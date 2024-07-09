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MLB》大都會史考特只投77球退場、牛棚卻大放火 教頭談調度考量

2024/07/09 09:15

大都會25歲新人投手史考特。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會25歲新人投手史考特（Christian Scott）今天先發5.1局失2分，但他只投77球就退場。大都會卻換上26歲菜鳥奧爾茲（Eric Orze），他在大聯盟的初登板卻遇到震撼教育，沒有解決任何一人失3分，大都會最後在客場以2比8敗給海盜。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，賽前就設定只讓史考特投約75球。

史考特前一場先發面對國民，當時他主投5.2局失4分，共投99球，無關勝敗。大都會今天面對海盜，史考特前5局投球中，被海盜新星克魯茲（Oneil Cruz）敲兩分砲失分，大都會第6局靠尼莫（Brandon Nimmo）的兩分砲追平。

史考特續投第6局，連續解決兩個人次後，大都會這時突然換投，讓新人奧爾茲接替投球、迎接他的大聯盟初登板。奧爾茲一上場先丟保送，接著被克魯茲、泰倫茲（Rowdy Tellez）連續敲安而掉1分，並持續攻佔一、二壘。

大都會26歲菜鳥奧爾茲。（今日美國）

大都會再做換投，由豪瑟（Adrian Houser）接替投球。海盜岡薩雷茲（Nick Gonzales）敲帶有2分打點的二壘安打，並靠大都會右外野手麥克尼爾（Jeff McNeil）的守備失誤，讓岡薩雷茲上到三壘。豪瑟先是暴投掉分，接著被J.帕拉修斯（Joshua Palacios）敲陽春砲，海盜隊第6局灌進5分大局，奠定勝基。

門多薩表示，賽前設定只讓史考特丟75球，特別是考慮到前役投了99球，「這是很艱難的狀況，但這個孩子太重要了，我們必須保護他。」門多薩也說史考特下一次也是休息4天後出賽。

奧爾茲此戰面對3人都沒有解決，失掉3分，大聯盟初登板就吞敗。奧爾茲表示，「我很感謝有這個機會，事情沒有如我所願，但我感覺有自信，感覺很好。」

海盜王牌凱勒（Mitch Keller）今天交出8局失2分好投，摘得本季第10勝，賽後防禦率為3.40。

海盜J.帕拉修斯開轟。（今日美國）

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