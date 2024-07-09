NBA》K湯轉隊穿31號 老爸曝光換背號原因

K.湯普森新賽季換穿31號，是為了致敬偶像「大嘴」米勒。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕明星射手「K湯」K.湯普森（Klay Thompson）今夏轉隊獨行俠，正式離開勇士，而換隊後他也改穿31號作為新背號，他的爸爸M.湯普森（Mychal Thompson）表示，K.湯普森的這個新背號，其實是在致敬NBA的傳奇射手。

M.湯普森在訪談節目中透露，K.湯普森在獨行俠選擇穿上31號，是要致敬他的偶像、同時也是NBA的傳奇射手「大嘴」米勒（Reggie Miller），米勒加盟溜馬後未曾有轉隊紀錄，並且一直穿著31號球衣馳騁球場。

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K.湯普森方面，他在加入勇士後，就一直穿著11號球衣，直到今夏轉隊，才首次在聯盟中換背號，而目前獨行俠11號，則是由厄文（Kyrie Irving）所穿著。

M.湯普森還在訪談中表示，他覺得兒子勇士生涯中最可惜的地方，在於「KD勇」組合的時間太短了，當時勇士擁有杜蘭特（Kevin Durant）、K.湯普森、柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green），不過這個組合僅維持了3季就解體，否則有機會奪得更多冠軍。

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