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MLB》新一代神偷！超越326盜快腿 紅人新星豪寫隊史91年最狂紀錄

2024/07/09 10:04

克魯茲。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今以6：0完封洛磯，紅人新星克魯茲（Elly De La Cruz）再展瘋狂快腿，單場跑出2次盜壘成功，本季累積盜壘次數來到45次，也寫下隊史紀錄。

克魯茲1局下首打席選到四壞保送，接著趁著洛磯捕手狄亞茲（Elias Díaz）將球回傳給投手費特納（Ryan Feltner）時，一溜煙盜上二壘，本季第44盜出爐。不過克魯茲還沒打算「收腳」，隨後再度盜上三壘，本季來到45次盜壘成功。

克魯茲隨後嘗試盜本壘失敗，但他仍寫下隊史新猷。根據大聯盟數據顯示，克魯茲打破生涯236次盜壘的漢彌爾頓（Billy Hamilton），成為紅人自1933年以來，在明星賽前累積最多次盜壘的選手。

本季首度入選明星賽的克魯茲，此役3打數敲出2支安打，選到1次保送，貢獻1分打點，攻下2分，賽後打擊率0.251，攻擊指數0.813。紅人今天的先發投手阿博特（Andrew Abbott）主投7局僅被敲3安，送出8K、2BB，收下本季第9勝。

另外，紅人新秀海恩茲（Rece Hinds）今天迎接大聯盟初登場，立即敲出生涯首轟，擊球初速109.6英哩，飛行距離449英呎。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，海恩斯創下自Statcast啟用後，初登場敲出第2遠的全壘打，僅次2019年希利爾德（Sam Hilliard）的455英呎。

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