MLB》新一代神偷！超越326盜快腿 紅人新星豪寫隊史91年最狂紀錄

〔體育中心/綜合報導〕紅人今以6:0完封洛磯,紅人新星克魯茲(Elly De La Cruz)再展瘋狂快腿,單場跑出2次盜壘成功,本季累積盜壘次數來到45次,也寫下隊史紀錄。

克魯茲1局下首打席選到四壞保送,接著趁著洛磯捕手狄亞茲(Elias Díaz)將球回傳給投手費特納(Ryan Feltner)時,一溜煙盜上二壘,本季第44盜出爐。不過克魯茲還沒打算「收腳」,隨後再度盜上三壘,本季來到45次盜壘成功。

Elly De La Cruz steals his 45th bag of the season.



That's a new @Reds franchise record for steals before the All Star break! pic.twitter.com/RBNbRkKEL6