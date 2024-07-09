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NBA》K湯離隊感觸深！柯瑞嘆聯盟變化快 盼終生勇士但不排除有變數

2024/07/09 09:34

K.湯普森與柯瑞。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前勇士射手K.湯普森（Klay Thompson）日前以先簽後換方式轉戰獨行俠，與柯瑞（Stephen Curry）組成的「浪花兄弟」以成追憶。近日正在備戰巴黎奧運的柯瑞受訪，坦承自己想要終生留在勇士，卻也直言當今聯盟的變化太快。

「我可以明確地說，我希望我這一生都是勇士的一份子。」柯瑞接受《美國雅虎》訪問時表示，「這一直是我的目標，我現在坐在這裡這樣講，但正如你所說，人生，特別是NBA，是一個充滿變數的環境，事情變化得非常快。」

柯瑞直言，K湯的離隊對他來說依舊不太真實，「這感覺還沒真正沉浸下來，因為我們一起走過13年球季。」柯瑞還透露，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）開了個玩笑，稱有時候在休賽季會真的找不到K.湯普森，也聽不到他的消息，但他會在訓練營即將開始時準時現身。

「我總有一種想法，就是10月的時候，他（K.湯普森）還會出現說『嗨各位』，但我知道這不會再發生了。」柯瑞說道。

已經36歲、即將邁入第16個球季的柯瑞，其最終目標依然是終生勇士，但K湯的離開也象徵著灣區一個世代的結束，對此柯瑞也表示，「我希望自己處於能贏球的最佳位置，這不保證任何事，但直到情況有所改變前，我會繼續用一樣的方式來做事，這是我的心態。」

柯瑞也對於聯盟當今的變化速度感嘆，「事情變化得很快，聯盟也變化得太迅速，所以我們正在嘗試適應和演變。如果情況發生了轉變，我會讓大家知道的。」

柯瑞。（法新社）

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