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日職》佐佐木朗希沒進明星賽、連球員投票都輸 羅德OB感到震驚

2024/07/09 10:05

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年日職明星賽名單日前公布，前兩年都入選明星賽的千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希，今年卻意外沒有進入明星賽。日媒《東京體育報》球評、同時也是前羅德球星的得津高宏認為，佐佐木朗希在球員間與球迷投票中都落選，讓人感到震驚。

今年日職明星賽的球迷投票結果，火腿左投山崎福也以72萬1018票高居太平洋聯盟先發投手最多，佐佐木朗希則獲得34萬7416票。而在球員間交叉投票中，山崎福也仍獲得88張票居洋聯投手最多，佐佐木朗希則以85票排第二。佐佐木朗希最後確定無緣明星賽。

佐佐木朗希近期因身體狀況欠佳被降至二軍調整，這是他本季第二次被抹消登錄，他前一次出賽已經是6月9日的時候，暫時沒有歸隊時間表。

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

得津高宏在《東京體育報》表示，佐佐木朗希可能連球迷都可能討厭他，理由顯而易見，很難說對球隊做出貢獻，到目前為止，佐佐木朗希連一年的先發輪值都沒有待滿，進入職業賽場後都沒有克服這些課題，即使他在季前把這些作為目標，也沒能實現，在這樣的情況下，很難作為球隊戰力來規劃，「這也會對其他先發陣容造成影響，這樣看來，只能說他是在『添麻煩』。」

得津高宏認為，以佐佐木朗希這種虛弱的體質，他本人迫切期望的轉戰大聯盟舞台，是不可能順利進行的，在「中4日」、「中5日」為主流的大聯盟，「怎麼能成為戰力？」

得津高宏提到，過去透過入札制度轉戰大聯盟的日本投手，大多都對所屬球團作出貢獻，2013年樂天金鷲王牌田中將大創下開幕24連勝的紀錄，還奪得日本一總冠軍。目前效力道奇的大谷翔平，他也曾在日職連2年達到規定投球局數，並在2016年奪得洋聯MVP、還幫日本火腿奪冠；前歐力士猛牛王牌山本由伸（現效力道奇）、前橫濱DeNA左投今永昇太（現效力小熊）都扛起球隊王牌角色。

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

得津高宏認為，佐佐木朗希雖然曾經締造完全比賽，但幾乎沒有獲得任何主要獎項，更不用說達到規定投球局數，就這樣說想要透過入札制度挑戰大聯盟，這完全是不合理的。得津高宏分析，佐佐木朗希至少應該還要在羅德隊待上1年至2年的時間，為球隊做出所有人都認可的貢獻後再去大聯盟，這樣佐佐木朗希和羅德隊才能達到雙贏局面。

佐佐木朗希本季先發9場拿到5勝2敗、防禦率1.96，共投59.2局賞70次三振，被打擊率為1成86，每局被上壘率為0.97。佐佐木朗希自2021年踏入一軍賽場後，單季最多的投球局數是2022年的129.1局，從未達到單季規定局數。

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