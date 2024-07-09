韓職》曾旅日失利、摘崔東原獎的斗山熊王牌洋投 如今慘遭釋出

斗山熊洋投阿爾坎塔拉。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕斗山熊洋投阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）今年因手肘傷勢影響，本季先發12場只有2勝2敗、防禦率4.76的成績。斗山熊日前宣布釋出阿爾坎塔拉，並以25萬美元網羅身高196公分的加拿大籍洋投巴拉佐維奇（Jordan Balazovic）。

阿爾坎塔拉曾在2020年韓職交出20勝2敗、防禦率2.54的優異成績，勇奪韓職投手最高榮譽的崔東原獎。阿爾坎塔拉在2021年轉戰日職阪神虎，但旅日兩年表現欠佳，兩年合計出賽63場，累積4勝6敗、平均防禦率3.96。阿爾坎塔拉去年重返韓職舞台，上季先發31場，仍交出13勝9敗、防禦率2.67的成績。

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現年31歲的阿爾坎塔拉，本季以1年總值最多130萬美元續留斗山熊，但今年賽季表現欠佳，阿爾坎塔拉在季中回到美國檢查手肘。開季前5場拿到1勝1敗、防禦率2.30的阿爾坎塔拉，過去7場先發摘得1勝1敗、防禦率是偏高的7.09。阿爾坎塔拉前一場先發面對樂天巨人，當時只投2局狂掉6分，被敲4安（包含1轟），三振、保送各3次，無關勝敗。

現年25歲的巴拉佐維奇本季在雙城小聯盟3A出賽24場有1場先發，戰績5勝4敗，防禦率5.60，共投35.1局賞49次三振，擁有四縫線速球、曲球、滑球、變速球等球種。巴拉佐維奇去年在大聯盟雙城隊出賽10場，拿到1勝、防禦率4.44。

巴拉佐維奇。（資料照，法新社）

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