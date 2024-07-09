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韓職》要有第二座巨蛋了！蠶室棒球場要改建 預計2032年啟用

2024/07/09 11:32

蠶室棒球場將改建為巨蛋球場。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓首爾市政府今天宣布，蠶室棒球場將於2026年賽季後拆掉，改建為巨蛋球場，代表以蠶室棒球場作為主場的韓職斗山熊以及LG雙子，都將搬至首爾南部的首爾綜合運動場作為「臨時主場」。這也意即自高尺巨蛋後，南韓將有第二座巨蛋棒球場。

《韓聯社》報導，蠶室棒球場將要進行改建工程，成為一座可容納3萬人的巨蛋球場，預計將在2032年3月開始啟用。

首爾市官方表示，從2027年至2031年的5個賽季期間，斗山熊以及LG雙子將搬至臨時改建的首爾綜合運動場，可容納1.8萬名觀眾。季後賽或其他重大比賽，將提供額外的座位，會把容納量擴增至最多3萬名觀眾。

首爾綜合運動場也被稱為蠶室奧林匹克主競技場，1998年奧運開幕儀式在此舉行。首爾市政府預計投入300億至400億韓元對這座首爾綜合運動場進行改建，將原有的跑道與足球場改為標準的棒球場，並增加休息室以及其他設施。

《韓聯社》提到，首爾市政府當初考慮只把這座「臨時球場」的觀眾數改至約1萬名觀眾，但蠶室棒球場可容納23750人觀眾。韓職今年賽季前半段打完，LG雙子的主場平均觀眾人數為18604人排全韓職最佳，斗山熊的主場平均觀眾人數為17449人排全韓職第三。

蠶室棒球場將改建為巨蛋球場。（資料照，法新社）

蠶室棒球場將改建為巨蛋球場。（資料照，法新社）

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