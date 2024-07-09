職籃合併》直呼破局不意外！王信凱強調應「先合作再合併」

王信凱認為，兩聯盟應該「先合作，再合併」，現在合併過於倉促。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕富邦勇士、鋼鐵人、領航猿昨日丟出震撼彈，宣佈退出新聯盟回到PLG，新聯盟11隊「合併破局」，對此退役球星、PLG球評王信凱發表看法，表示會走向今天的局面一點都不意外，因為每個老闆都有自己想法，合併只是一個假議題，建議兩聯盟應該「先合作，再合併」。

王信凱在《HU理HU途》直播上表示，完全不意外富邦、領航猿不加入新聯盟，從頭到尾合併都是假議題，每個老闆都有自己想法，怎麼可能做得起來？王信凱透露，本週4應該還有一個最後期限，不過預測PLG還會續存，而只要PLG續存，富邦、領航猿就不會離開。

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直播中王信凱提出看法，認為兩聯盟合作，才是讓職籃發展最好的做法，很意外國王董事長王文祥在冠軍賽結束後，出來開新聯盟記者會，儘管會中表示合併已經討論了2年，但從現在的內容來看，一點都不像是討論了2年該有的成果，認為新聯盟成立過於倉促。

對於領航猿提出的賽程架構，王信凱直言11支球隊都可以提出自己一套想法、可以生出11套賽制，這點很難有共識，特別是在PLG的架構下比賽，其他球隊很難同意。

王信凱認為，目前台灣球員溢價狀況嚴重，甚至還有球員薪水比洋將高，「這已經不是1萬5的爛貨，而是幾百萬的爛貨。」王信凱說，球隊老闆出來弄職籃目的是賺錢，很多老闆還在虧錢，還可以撐多久？現在台灣市場不像是日本職籃，而比較像當年中國CBA溢價搶球員的狀況。

至於莊瑞雄擔任新聯盟會長，王信凱認為現在時機不對，未來台灣籃球一定會有莊瑞雄的位子，但現在出來會讓人有政治聯想；王信凱表示，新聯盟一定要有人領頭出來做主才有機會發展，張嗣漢或許是個不錯的人選、球團推派人選出來也可以，但現階段台灣職籃不能和中華職棒相比，政治人物出任會長並不適合。

王信凱說，他理解富邦和領航猿的想法，PLG的招牌比較有價值，為什麼還要出來弄一個新聯盟？但對於T1球隊來說，老闆不會願意用PLG，會更希望弄出一個新聯盟。

王信凱坦言，他希望兩聯盟可以合作、合併，也希望球團老闆們可以認清，合作才是可以賺錢的途徑，並表示應該「先合作、再合併」，不用急著一步到位，不然光外籍生選秀就鬧出風波，先合作，再來想合併的事情，即便球團們這幾年都有合併的想法，但今年要完成有難度，因為大家都把話說死了。

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