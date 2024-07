NBA》狂蓋4鍋又暴力隔扣！「小姚明」周志豪雙十、0.8秒關鍵追平分

周志豪與凱斯勒。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕擁有華人血統的「小姚明」周志豪(Zach Edey)在今年選秀會以首輪第9順位被灰熊選進,今天迎來夏季聯賽首秀,周志豪繳出14分、15籃板的雙十演出,不僅多次上演火鍋與暴扣,還在關鍵讀秒階段放進2分,幫助球隊挺進延長賽,但可惜灰熊最後仍2分差飲恨。

周志豪的母親是加拿大華裔、外公來自廣州,父親則是白人,擁有華人血統,今年在普渡大學場均拿下22.3分、12.8籃板、2.1火鍋,是陣中相當倚賴的長人,「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)便曾因他的好表現稱讚他是「周俠客」(Zachille O’neal)。

灰熊今與爵士的夏季聯賽首戰,周志豪多次在禁區大顯身手,除了累積3次火鍋之外,自己還在遭到爵士中鋒凱斯勒(Walker Kessler)蓋鍋後,拿下進攻籃板直接雙手隔扣,現場氣氛頓時來到最高點,就連周志豪自己感到振奮不已。

The No. 9 pick Zach Edey stays with it and delivers the poster with two hands #NBASummer on ESPN pic.twitter.com/sPl6yadwxQ