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NBA》狂蓋4鍋又暴力隔扣！「小姚明」周志豪雙十、0.8秒關鍵追平分

2024/07/09 11:59

周志豪與凱斯勒。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕擁有華人血統的「小姚明」周志豪（Zach Edey）在今年選秀會以首輪第9順位被灰熊選進，今天迎來夏季聯賽首秀，周志豪繳出14分、15籃板的雙十演出，不僅多次上演火鍋與暴扣，還在關鍵讀秒階段放進2分，幫助球隊挺進延長賽，但可惜灰熊最後仍2分差飲恨。

周志豪的母親是加拿大華裔、外公來自廣州，父親則是白人，擁有華人血統，今年在普渡大學場均拿下22.3分、12.8籃板、2.1火鍋，是陣中相當倚賴的長人，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）便曾因他的好表現稱讚他是「周俠客」（Zachille O’neal）。

灰熊今與爵士的夏季聯賽首戰，周志豪多次在禁區大顯身手，除了累積3次火鍋之外，自己還在遭到爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）蓋鍋後，拿下進攻籃板直接雙手隔扣，現場氣氛頓時來到最高點，就連周志豪自己感到振奮不已。

比賽最後10秒階段，灰熊以87：88落後，小皮朋（Scotty Pippen Jr.）上籃沒進，周志豪第一時間搶到進攻籃板但補灌失手，錯失逆轉機會。爵士隨後靠罰球取得90：87領先，最後0.8秒之際，灰熊獲得2罰機會，拉羅維亞（Jake LaRavia）罰進第一球後刻意罰丟第二球，周志豪在禁區人群中將球補進，幫助灰熊90：90扳平，殺進延長賽。

雖然最終灰熊在延長賽仍以95：97落敗，但周志豪在NBA夏季聯賽的初登場繳出亮眼表現，上場34分鐘12投7中，拿下14分、15籃板（4個進攻籃板）、4火鍋、1助攻、的優異成績單，不過同時也累積6次犯規與3次失誤。

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