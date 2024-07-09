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MLB》「痛痛人」倫登歸隊首戰建功 但天使先發遭KO、近8戰7敗

2024/07/09 13:24

天使球星倫登。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在主場營迎戰遊騎兵，天使球星倫登（Anthony Rendon）因傷缺陣68場後終於歸隊，並貢獻1安1打點，但天使先發投手丹尼爾（Davis Daniel）僅投3.2局狂掉7分，天使最後以4比9輸球，吞近8戰第7敗。

遊騎兵球星席格（Corey Seager）首局就轟出兩分砲，把他的連續安打場次添至13場。天使2局下靠莫尼亞克（Mickey Moniak）三壘安打、阿德爾（Jo Adell）二壘安打，單局3分超前比數。

不過第4局遊騎兵反攻，1出局遊騎兵攻佔一、三壘，丹尼爾這時發生投手犯規，讓遊騎兵攻回1分追平。下一棒的.洛爾（Nathaniel Lowe）超前適時安打攻進1分。2出局後，丹尼爾丟觸身球後讓對方攻佔一、二壘，塔維拉斯（Leody Taveras）、希米恩（Marcus Semien）連續安打共打進3分，遊騎兵第4局灌進5分大局。

第7局遊騎兵朗福德（Wyatt Langford）敲兩分砲擴大分差。而前3打數沒有敲安的倫登，他在7局下敲一壘安打攻回1分，但天使最後仍吞下敗仗，天使隊以37勝53敗居美聯西區第四。

倫登今擔任開路先鋒守三壘，4打數1安1打點，賽後打擊率為2成66，本季首轟尚未出爐。丹尼爾僅投3.2局被敲8安（包含1轟），失掉7分都是自責，吞本季第2敗，賽後防禦率為5.82。

遊騎兵先發投手葛雷（Jon Gray）主投5局失3分，摘本季第4勝。遊騎兵贏球後收下3連勝，目前以43勝48敗暫居美聯西區第三。

天使先發投手丹尼爾。（美聯社）

遊騎兵席格開轟。（法新社）

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