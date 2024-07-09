奧運男籃》日本12人名單出爐 20歲混血前鋒成全隊最年輕國手

河村勇輝。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本男籃相隔48年重返奧運舞台，昨天公布12人名單，由效力NBA湖人隊的八村壘領銜，還有曾效力灰熊的渡邊熊太，以及在去年世界盃男籃表現亮眼的23歲後衛河村勇輝等人都入選。

日本男籃的12人名單中，有身高172公分的河村勇輝、167公分的後衛富樫勇樹，還有八村壘、渡邊雄太等NBA資歷的好手，以及比江島慎、馬場雄大、歸化洋將霍金森（Josh Hawkinson），號稱「日本柯瑞」的富永啓生，以及年僅20歲的混血好手Akira Jacobs，提布斯·海（Kai Toews），還有身高207公分的渡邊飛勇是全隊最高，還有196公分的前鋒吉井裕鷹。

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其中，Akira Jacobs（日文名：ジェイコブス晶）身高為203公分、主打大前鋒，出身於日本神奈川縣，父親為美國人、母親為日本人，從小在美國西岸長大，他在2020年12月因疫情回到日本。Akira Jacobs目前效力B聯賽的橫濱海盜隊。

本屆巴黎奧運男籃共有12支球隊，日本男籃是唯一的東亞代表，這次在小組賽被分在B組，與地主法國、去年世界盃冠軍德國、巴西同組。

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