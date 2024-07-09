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奧運》後勤支援更升級！賴清德期許成績超越上屆 另喊出要有「黃金計畫3.0」

2024/07/09 11:57

總統賴清德。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕巴黎奧運將在7月26日開幕，今年台灣共有60名選手取得資格，今天在國訓中心舉行授旗典禮，由總統賴清德親自將國旗及代表團團旗授予代表團，他在致詞時鼓勵選手爭取佳績，期勉能夠超越上屆東京奧運成績，另外也喊出未來要有黃金計畫3.0，國家要成為選手後盾。

巴黎奧運今年台灣有60名選手拿下資格，今天總統賴清德致詞時表示，能站上奧運舞台是選手人生一大成就，大家表現也是國人最關注的，並凝聚國人力量，「你們的表現能把台灣推上國際舞台，不必客氣把獎牌帶回來就對了。」

賴清德提到，自己很喜歡體育，也很支持，擔任院長期間視察國訓中心時，對於中心、體育署提出要求都答應，還加碼提出黃金計畫來備戰東京奧運，相信未來會有黃金計畫3.0。

賴清德強調，國手這麼努力站上國際舞台，絕對不能孤單，「國家要做選手後盾，有更好機會為國爭光！」他也提到，今年後勤支援比東京奧運還要好，不只有中繼站，吃的部份，農業部和國訓中心合作，把台灣農產品送到巴黎，和食品公司合作，提供品質更優良食品，增加選手體力。另外國訓中心跟運科中心合作把高壓氧帶到巴黎，讓選手能有更好的恢復。

賴清德表示，今年巴黎奧運不是只有黃金計畫，是「黃金+計畫」，上屆東京奧運拿下獎牌12面，2金4銀6銅，巴黎奧運要有信心 比東京奧運更好。

總統賴清德。（記者李惠洲攝）

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