MLB》大谷翔平近24戰13轟獨走大聯盟！官網狂讚：真正配戴皇冠之人

大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新的球隊戰力排行榜，道奇與上次一樣名列第3，而官網記者雷奇（Will Leitch）也對道奇近況做出評價，表現超火燙的大谷翔平獲得盛讚。

本次榜單中的排名大致上無異動，前6名的球隊皆與上次一致，依序是費城人、金鶯、道奇、守護者、洋基與釀酒人。7至10名依序為勇士、雙城、太空人與水手，其中除了水手下降3名以外，其他球隊排名皆有上升。

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而道奇在本次排名依舊高居第3的關鍵，官網記者雷奇指出，「沃克（Christian Walker）這週在道奇球場敲出這麼多全壘打，試圖奪下『道奇球場之王』的稱號，但永遠值得記住真正配戴這頂皇冠的人是誰，大谷翔平近24戰敲出13轟，在大聯盟遙遙領先，這段時間第2名是沃克，整整落後大谷3轟。」

大谷翔平近24場比賽，打擊三圍.326/.455/.832，攻擊指數1.287，累積13轟、24分打點；沃克近24場比賽（不包含今日），打擊三圍.297/.330/.654，攻擊指數0.984，累積10轟、23分打點，沃克在先前對上道奇的3連戰都有開轟，且連續2場雙響砲，更自5月21日（當地時間）起連續5場在道奇主場的比賽開轟。

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