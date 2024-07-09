晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平近24戰13轟獨走大聯盟！官網狂讚：真正配戴皇冠之人

2024/07/09 13:26

大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新的球隊戰力排行榜，道奇與上次一樣名列第3，而官網記者雷奇（Will Leitch）也對道奇近況做出評價，表現超火燙的大谷翔平獲得盛讚。

本次榜單中的排名大致上無異動，前6名的球隊皆與上次一致，依序是費城人、金鶯、道奇、守護者、洋基與釀酒人。7至10名依序為勇士、雙城、太空人與水手，其中除了水手下降3名以外，其他球隊排名皆有上升。

而道奇在本次排名依舊高居第3的關鍵，官網記者雷奇指出，「沃克（Christian Walker）這週在道奇球場敲出這麼多全壘打，試圖奪下『道奇球場之王』的稱號，但永遠值得記住真正配戴這頂皇冠的人是誰，大谷翔平近24戰敲出13轟，在大聯盟遙遙領先，這段時間第2名是沃克，整整落後大谷3轟。」

大谷翔平近24場比賽，打擊三圍.326/.455/.832，攻擊指數1.287，累積13轟、24分打點；沃克近24場比賽（不包含今日），打擊三圍.297/.330/.654，攻擊指數0.984，累積10轟、23分打點，沃克在先前對上道奇的3連戰都有開轟，且連續2場雙響砲，更自5月21日（當地時間）起連續5場在道奇主場的比賽開轟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。