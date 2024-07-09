MLB》「他對我來說是個大哥哥」即將交手大谷 前隊友分享暖心回憶

馬許。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天休兵，明天將要前往費城，與費城人展開3連戰。而對於費城人外野手馬許（Brandon Marsh）來說，這將是大谷離開天使後兩人首度碰頭，馬許接受《費城詢問報》訪問時，分享了與大谷過去在天使當隊友的點滴。

馬許在2021年登上大聯盟，而該年也正好是大谷奪下生涯首座MVP的賽季，當時的大谷還不太會說英文，馬許更是不怎麼懂日文，但他們倆很快就成為朋友，兩人在球場上的互動也多次成為日本媒體當時關注的焦點。

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26歲的馬許談到上週剛滿30歲的大谷時表示，「翔平絕對是我相當尊敬的人，不僅是因為他的實力，還有他的為人，他對我來說就像是一個大哥哥一樣。」馬許透露，大谷全心接納他，並幫助他成為最好的自己，「他是個非常特別的球員，一位世代球星。」

對於即將正面交手大谷，馬許相當興奮，他表示自己從大谷身上受益良多。「（2021年）他走到我面前，告訴我要更用力揮棒。」當時的馬許還是位新秀，「他說我的背部沒有發揮完整的力量，他提醒我好好攻擊小白球，剩下的交給身體作主。」

「這讓我能夠跟上高角度的快速球，即便只是破壞掉打出界，這讓我的進攻欲望更積極一些，也給我更多信心。」馬許說他和大谷仍保持偶爾聯絡，每當大谷又達成某項成就時，馬許就會私訊他，同時他也明白，大谷是個「大人物」，因此當道奇來到費城時，他預計不會花太多時間和大谷相處。

但馬許也仍希望能和大谷聊上幾句，「希望他來到這裡之後能給我一些額外的打擊技巧，翔平是有史以來最優秀的球員之一，能夠和他、哈波（Bryce Harper）、其他8位隊友，還有楚奧特（Mike Trout）一起在球場上奮戰過，這很幸福，我會永遠記住這點。」

馬許與大谷。（資料照）

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